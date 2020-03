La pasta e piselli è un primo piatto semplice e gustoso, preparato risottando la pasta direttamente in una minestra di piselli freschi insaporiti con la pancetta, un po’ come si fa per il riso.

Spesso la ricetta della pasta e piselli viene preparata separatamente, lessando la pasta in acqua e condendola con il sugo a base di piselli, ma al Sud Italia, tradizionalmente, questo piatto viene cucinato appunto con il metodo della risottatura che garantisce un primo molto saporito, cremoso e avvolgente grazie all’amido rilasciato dalla pasta in cottura e grazie alla mantecatura finale con olio extravergine d’oliva e parmigiano grattugiato fresco.

Sembra che per preparare questo piatto ci siano più scuole di pensiero sulla pasta da utilizzare per prepararlo, chi non ha altra religione che gli spaghetti spezzati, chi invece preferisce i “tubetti” come vengono chiamati, ovvero i ditaloni e chi invece sceglie la “minuzzaglia” la pasta mista, noi abbiamo utilizzato i ditaloni ma voi sentitevi liberi di scegliere.

Un piatto semplice, con ingredienti poveri ma freschissimi e di qualità, questo è il solo segreto per portare in tavola questo piatto.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

1 ora

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Piselli freschi già sgranati

400 g Pasta ditaloni, pasta mista o spaghetti spezzati

70 g Pancetta dolce

1/2 Cipolla

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Pepe Nero

Brodo vegetale

Parmigiano Reggiano grattugiato fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta e piselli sgranate i piselli, lavateli ed asciugateli bene.

In una casseruola fate dorare la cipolla affettata finemente nell’olio, aggiungete la pancetta e fatela rosolare bene.

A questo punto aggiungete i piselli e fateli insaporire girando spesso per 5 minuti.

Aggiungete il brodo vegetale caldo (se preferite va bene anche semplicemente l’acqua) fino a coprire i piselli due dita.

Unite anche il sale e il pepe e fate cuocere a fiamma bassa semicoperti per 30-40 minuti circa finché i piselli non risulteranno cotti.

Buttate la pasta direttamente nei piselli e portate a cottura risottandola, aggiungendo acqua bollente alla necessità fino ad avere una pasta cremosa.

A cottura spegnete, mantecate con olio e abbondante parmigiano grattugiato e servite con una spolverata di pepe nero fresco macinato.

