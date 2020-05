La pasta si sa è il peccato di gola per eccellenza degli italiani, ancora meglio se preparata con un condimento cremoso e gustoso come nel caso della pasta gorgonzola e noci, un primo piatto semplice che vale la pena provare.

Una ricetta facile che si prepara in una manciata di minuti, giusto quelli che servono per cuocere la pasta, pochi passaggi, ingredienti di qualità freschissimi e il gioco è fatto.

Il gorgonzola è un formaggio erborinato DOP, originario della provincia di Novara, principale produttrice e Milano, quando questo formaggio sia venuto al mondo non si sa con esattezza, qualcuno parla dell’879, altri invece del XI secolo, molte tracce di questa tipologia di formaggio, con le venature caratteristiche si trovano nel XV secolo, nella cittadina di Gorgonzola, a cui deve palesemente il nome e che lo festeggia ogni anni alla fine del mese di settembre, leggenda narra che un un mandriano, arrivato a Gorgonzola, lasciò in un recipiente del latte cagliato, nella sosta successiva, sprovvisto degli utensili necessari alla lavorazione del latte, aggiunse alla prima cagliata un’altra cagliata, accorgendosi, dopo qualche giorno di aver ottenuto un formaggio con delle venature verdi molto appetitoso.

Amatissimo non solo in Italia ma in tutto il mondo, è il secondo formaggio DOP più prodotto al mondo, prima di lui c’è solo il nostro Grana Padano.

La preparazione di questo formaggio prevede, ovviamente, un disciplinare di produzione, bisogna utilizzare ad esempio solo latte vaccino pastorizzato, non si può aggiungere nessun tipo di ingrediente che non sia nell’elenco, dimenticate quindi gorgonzola al peperoncino o allo zafferano se volete mantenere la denominazione DOP, dimenticate anche il mitico duo mascarpone-gorgonzola, non è previsto, ci dispiace.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 22 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Pasta corta

1/2 Cipolla bianca

1 noce Burro

250 g Gorgonzola

100 ml Panna da cucina

80 g Noci sgusciate

50 g Parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta gorgonzola e noci, cuocete la pasta in abbondante acqua salata.

Nel frattempo affettate sottilmente la cipolla e soffriggetela in padella con una noce di burro.

Quando la cipolla sarà dorata aggiungete il gorgonzola tagliato a tocchetti e la panna.

Fate sciogliere il formaggio a fuoco basso.

Pestate le noci in un mortaio e tritatele grossolanamente. Aggiungetele poi alla crema di gorgonzola.

Scolate la pasta e mantecatela con la crema di gorgonzola e aggiungete il parmigiano grattugiato.

Macinate del pepe nero sopra la pasta e servitela ancora calda.