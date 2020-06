La pasta olio e parmigiano è un primo piatto tanto semplice quanto gustoso, dove gli ingredienti sono i protagonisti assoluti, come ad esempio l’ottimo olio extravergine d’oliva Toscano IGP.

Dai menù dei grandi chef, tra i loro primi piatti gourmet, abbiamo scovato questi spaghetti, la ricetta è dello chef Marco Stabile, noi abbiamo voluto provare a replicarla per verficare che veramente una pasta tanto semplice potesse essere degna di un grande ristorante, anche se, di paste in bianco gourmet ne avevamo già parlato, nel caso cercaste ispirazione.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Spaghetti

80 g olio extravergine d’oliva Toscano igp

150 g Parmigiano Reggiano stagionato 28-30 mesi

Pepe nero della Malesia

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta olio e parmigiano, fate bollire gli spaghetti in abbondante acqua salata, toglieteli a metà cottura e finiteli di cuocere in circa 500 ml di acqua calda non salata.

A cottura ultimata, condite gli spaghetti con l’olio extravergine d’oliva toscano IGP a filo, un po’ di Parmigiano Reggiano e mantecate.

Impiattate, profumate con il pepe nero ed il Parmigiano.