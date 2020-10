La pasta radicchio e speck, è un primo piatto veloce e saporito, la sapidità dello speck ben si sposa con il sapore leggermente amaro del radicchio, per un piatto autunnale ricco di gusto e semplice da preparare.

Per questa ricetta le tagliatelle sono senza dubbio il formato di pasta ideale, porose, in grado di raccogliere il condimento ed amalgamare i sapori, rendono questo piatto corposo e perfetto anche per le grandi occasioni.

Le tagliatelle sono uno dei formati classici di pasta fresca all’uovo, simile alle fettuccine e alle pappardelle si differenziano per la larghezza della pasta, tipiche del centro e nord Italia, in base a dove vi trovate le troverete con il ragù in Romagna, condite con il cinghiale o i funghi in Toscana, nelle Marche con diversi tipi di ragù, in primis di anatra, in Lazio le chiamano fettuccine e il ragù di manzo è un classico.

Una pasta che si realizza con solo due ingredienti uova e farina, si conserva per diversi giorni in frigorifero dopo averla fatta seccare bene all’aria, importante appena pronte infarinarle nella semola perchè non si attacchino.

Il radicchio è una verdura estremamente digeribile e perfetto per chi ha alti valori di colesterolo, aiuta a disintossicare l’organismo ed essendo composto per la maggior parte di acqua e fibre è un alleato prezioso per aiutare la digestione e per mantenere sano il nostro fegato, è anche un antiossidante e aiuta a contrastare l’invecchiamento precoce delle cellule e a ridurre la glicemia.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di preparazione: 16 minuti

Tempo totale: 61 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

500 g Farina

5 uova

q.b. Sale

2 cespi Radicchio

150 g Speck bastoncini o cubetti

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

50 g Parmigiano grattugiato

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta radicchio e speck, su un piano di lavoro o un tagliere grande formate con la farina una fontana con un buco al centro, sbattete le uova, aggiungete il sale, cominciate con una forchetta a incorporare la farina, proseguite fino a che dovrete impastare con le mani.

Dovrete ottenere una pasta liscia, compatta, omogenea, lavoratela per circa dieci minuti, dopo tagliate uno alla volta dei piccoli pezzi, tipo fette.

Con la macchina per fare la pasta passate i pezzetti dal foro più largo al più stretto, di solito sono numerati da 6 a 1, partite da 6 e scendete, la pasta diventerà sempre più sottile, otterrete delle strisce.

Passate le strisce nell’apposita fessura per le tagliatelle, disponete le tagliatelle sul piano di lavoro infarinato con la semola, proseguite nello stesso modo fino al termine della pasta.

Lavate il radicchio, togliete l’estremità e tagliatelo grossolanamente a strisce, in una padella antiaderente versate l’olio, dopo qualche istante aggiungete il radicchio, regolate di sale.

Fate cuocere per circa cinque minuti mescolando ogni tanto, aggiungete lo speck, cuocete per circa tre quattro minuti fino a che diventa croccante, nel mentre cuocete le tagliatelle, circa otto minuti, assaggiate, scolatele e saltatele per un paio di minuti nel condimento, regolate di pepe e parmigiano, servite.