La pasta salmone noci e pistacchio è un primo piatto semplice, un sugo veloce e molto buono, un po’ particolare, adatto a questa stagione, un sugo che si può anche chiudere in un barattolo e mantenere in frigorifero per qualche giorno oppure, avvolgete un nastro e regalatelo a qualcuno a cui volete bene.

Per questa ricetta optate per un tipo di pasta corta, preferibilmente di semola di grano duro trafilata in oro, e, se riuscite di grano italiano, farà la differenza e in un momento come questo aiuta anche l’economia, che non guasta.

Potremmo definire la pasta con sugo di salmone, noci e pistacchi, un piatto dai sapori complessi, proprio per via delle svariate sensazioni che regala all’assaggio. L’amido della pasta e l’uovo conferiscono tendenza dolce, identificabile come una sorta di sfumata dolcezza, e grassezza, percepita come un senso di pastosità in bocca. Il pistacchio è il responsabile della leggera sapidità che dona grande vitalità all’assaggio, mentre la noce gli conferisce lieve tendenza amarognola. Il salmone sul finale regala un sentore di affumicatura che rende il piatto ancora più intrigante al palato, è perfetta da servire con un bel calice di vino bianco ghiacciato.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

160 g Pasta

200 g Salmone Affumicato

10 gherigli Noci

50 g Pistacchi già puliti

1 Cipollotto

1/2 bicchiere Vino frizzante

4/5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe facoltativo

Parmigiano Reggiano

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta salmone noci e pistacchio, preparate tutti gli ingredienti: tritate il cipollotto, togliete dal loro guscio le noci e i pistacchi.

Mettete i gherigli di noci dentro al frullatore.

Aggiungete anche i pistacchi sgusciati.

Frullate tutto giusto un attimo, non dovete trovarvi tra le mani polvere.

Mettete l’olio in una padella capiente.

Aggiungete il cipollotto e fate rosolare ma non bruciare.

Ora, siete pronti per aggiungere noci e pistacchi. Lasciate in saporire.

Versate il vino e cuocete a fiamma vivace per qualche minuto.

Mettete nella padella il salmone che avrete prima spezzettato grossolanamente con le dita.

Nel frattempo avrete messo a bollire l’acqua salata dove cuocere la pasta.

Una volta cotta scolatela tenendo da parte un poco della sua acqua di cottura.

Versate la pasta nella padella del sugo, se serve aggiungete l’acqua di cottura della pasta. Mescolate.

Nel piatto mettete un tuorlo d’uovo, battete leggermente

Versate la pasta nel piatto.

Servite con Parmigiano grattugiato.