La pasta zucchine pancetta e formaggio è un primo piatto velocissimo da fare ma veramente gustoso da portare in tavola.

Una ricetta perfetta per quelle giornate in cui avete poco tempo per preparare il pranzo ma non volete comunque rinunciare ad un piatto sfizioso e gustoso.

Il formaggio spalmabile si sposa alla perfezione con la zucchine e la pancetta affumicata, legando il tutto e donando cremosità al piatto, nello stesso tempo di cottura della pasta avrete preparato un condimento perfetto, pronto ad essere portato in tavola.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

1 Persona

Ingredienti

1 Zucchina

1 Scalogno

50 g Pancetta Affumicata

80 g Pasta tipo Penne

50 g Philadelphia

20 ml Vino Bianco

Sale

Pepe

Parmigiano Grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta zucchine pancetta e formaggio, tagliate la zucchina a dadini. Tritate lo scalogno.

In una padella rosolate la pancetta, senza aggiungere olio, si cuocerà nel suo grasso, a metà cottura aggiungete lo scalogno e cuocete fino a quando la pancetta non comincerà ad essere dorata, sfumate con il vino bianco, fate evaporare il vino.

Portate ad ebollizione una pentola di acqua capiente, quando sarà arrivata a bollore salate l’acqua e buttate la pasta, lasciate cuocere 2 minuti in meno del tempo indicato nella confezione, finirà la sua cottura in padella.

Aggiungete ora la pasta alle zucchine e amalgamate, unite il formaggio spalmabile, aggiustate di sale e pepe e saltate qualche minuto in padella, se serve, aggiungete qualche mestolo di acqua di cottura. Servite la pasta calda con una spolverata di parmigiano grattugiato sopra.