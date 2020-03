Le patate alla paprika affumicata sono un contorno profumato con un quid in più rispetto alle classiche patate al forno che siamo abituati a servire e mangiare.

Una ricetta semplicissima da fare ma dal gusto deciso, scegliete delle patate nostrane, magari anche novelle, lavatele bene, con del bicarbonato, in modo da poter utilizzare anche la buccia che conferirà un sapore in più, potete scegliere una paprika normale, una forte o fare come noi e optare per paprika affumicata, decidete in base ai vostri gusti e soprattutto in base alla vostra resistenza al piccante.

Potreste scegliere altre spezie per aromatizzare le vostre patate, come del semplice rosmarino o finocchietto selvatico, anche se la paprika resta la nostra preferita.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

50 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

6 Patate

2 cucchiaini Paprika Affumicata

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate alla paprika lavate e pulite le patate con uno strofinaccio.

Tagliate le patate a metà e poi a spicchi, mettetele in una ciotola.

Conditele con la paprika, l’olio e il sale.

Ponete le patate su una teglia coperta da carta da forno.

Infornate per 50 minuti a 180°C.