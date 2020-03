Le patate lesse gustose altro non sono che un modo veloce per cucinare le patate anche riducendo un po’ i grassi in cottura, questo modo di prepararle infatti unisce la leggerezza della lessatura al gusto della rosolatura in padella.

Una ricetta veramente semplicissima, si mette tutto in padella a crudo e le patate si cuociono da sole, il grado di rosolatura lo lasciamo decidere a voi, sappiate però che le patate si sbricioleranno leggermente mentre si crea quella crosticina invitante, la colpa è dell’amido rilasciato durante il primo passaggio di cottura, ma secondo noi è un valore aggiunto.

Se non siete a dieta poi potete decidere di aggiungere ancora un pochino di olio extravergine di oliva a cottura ultimata, giusto per non farsi mancare niente e aggiungere gusto al gusto.

Ideali per questa preparazione sono le patate a pasta gialla, che sono poco farinose e si sbriciolano di meno, e le patate a buccia rossa, ultimo consiglio, utilizzate una padella antiaderente e il piatto sarà pronto senza che voi dobbiate dedicargli troppe attenzioni.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

500 g Patate già sbucciate

Acqua

Olio Extravergine D’Oliva

Prezzemolo

1 spicchio Aglio in camicia

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate lesse gustose, tagliate le patate a cubetti abbastanza regolari e metteteli in un padella.

Coprite completamente le patate con acqua, aggiungete il prezzemolo tritato, il sale, un giro di olio e uno spicchio di aglio.

Coprite la padella con un coperchio e portate ad ebollizione l’acqua con fiamma vivace e attendete che tutta l’acqua si sia consumata completamente.

Quando tutta l’acqua si sarà consumata tenete sotto controllo le patate che rosoleranno creando una crosticina nella parte a contatto con la padella.

Utilizzate un cucchiaio di legno per girarle ogni tanto rompendo la crosticina che si è formata.