Per tutti quelli che non vogliono rinunciare alla pasta e che credono fermamente che la dieta mediterranea sia l’unica strada percorribile per una sana alimentazione, questo pesto di melanzane light è una risposta super golosa che non rinuncia al gusto, ma che tiene basse le calorie.

Il segreto di questa ricetta non è solo negli ingredienti, ma nella cottura al forno e nell’aggiunta a crudo di ingredienti naturalmente buoni, è molto semplice da preparare e la dieta non sembrerà più uno sforzo insostenibile, ma un piacere da condividere a tavola anche con i vostri amici vegetariani e vegani.

Questo pesto ha davvero un bassissimo o quasi nullo, contenuto di grassi ed è ideale per un regime dietetico ipocalorico, ma volendo aggiungerlo, un cucchiaio di parmigiano ne esalterà il gusto senza comunque appesantire il piatto.

Se volete anticiparvi poi, potete prepararlo in anticipo e conservarlo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica in frigo, fino a due giorni prima del suo utilizzo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Pasta Tipo Spaghetti Alla Chitarra

750 g Melanzane

½ testa Aglio

10 foglioline Prezzemolo

20 foglioline Basilico

50 gr Pomodori secchi

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

q.b. Mandorle a lamelle (opzionale)

Preparazione

Per preparare la ricetta del pesto di melanzane light preriscaldate il forno a 200° in modalità statica.

In una ciotola con acqua tiepida mettete a reidratare i pomodori secchi.

Su una teglia rivestita di carta forno, adagiate le melanzane già lavate e infornate per 40 minuti.

Sfornate le melanzane e lasciatele freddare un po’.

Mettete a bollire una pentola con abbondante acqua e salate.

Strizzate i pomodori secchi, sciacquate le foglie di basilico e tagliate entrambi a striscioline.

Una volta tiepide, rimuovete la buccia alle melanzane e mettete la polpa in un bicchiere insieme al prezzemolo, ad un cucchiaio di olio di oliva, il sale e l’aglio. Frullate fino ad ottenere una crema.

Fate cuocere la pasta e nel frattempo versate la crema in una padella a scaldare.

Aggiungete alla crema 1 o 2 mestoli di acqua di cottura per ottenere una crema della giusta consistenza e aggiungete i pomodori.