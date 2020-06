Il pesto di prezzemolo e mandorle, è un condimento velocissimo da fare, profuma di estate ed è senza dubbio estremamente versatile, perfetto per condire una pasta fresca, da spalmare sul pane appena tostato, oppure per accompagnare della carne alla griglia.

Una ricetta semplice, pronta in poco più di cinque minuti, solo prezzemolo fresco, mandorle, qualche cucchiaio di parmigiano, ma provate anche con il pecorino, del buon olio e limone, che aiuterà a togliere la parte grassa dell’olio e a conservare il colore brillante del pesto, conservatelo in un batrattolo coperto con dell’olio, in frigorifero, resterà perfetto per una decina di giorni, oppure potreste congelarlo, magari negli stampini del ghiaccio per averlo sempre pronto all’occorrenza.

Ovviamente una rivisitazione questa del classico pesto ligure, a base di basilico e pinoli, nato verso la metà del XIX secolo, questa versione si rifà proprio all’uso tradizionale che i liguri hanno delle erbe aromatiche in cucina, dai tempi del medioevo, in quel periodo i ricchi condivano i loro banchetti con spezie ricercate, mentre i poveri le utilizzavano per insaporire le loro minestre non troppo saporite.

Questa antica tradizione sembra abbia dato origine al pesto, ottenuto dal basilico, Baxaicò e Baxeicò in dialetto ligure, una pianta, di origine araba, con un insolito nome botanico: Ocimum basilicum, letteralmente erba regale.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

50 g Prezzemolo

20 g Mandorle in scaglie

2 spicchi Aglio

2 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

60 ml Olio Extravergine D’Oliva

1/2 cucchiaino Sale

1 Limone non trattato

Preparazione

Per preparare la ricetta del pesto di prezzemolo e mandorle, lavate e mondate il prezzemolo, sbucciate gli spicchi di aglio e grattugiate la scorza di limone.

Mettete tutti gli ingredienti nel boccale del frullatore ad immersione, frullate a intermittenza fino ad ottenere un pesto omogeneo.