La piadina farcita con carne di manzo è il connubio ben riuscito tra la tradizione romagnola e quella gallese, due eccellenze che si uniscono, la piada romagnola, con lo strutto nell’impasto come vuole tradizione e la carne di manzo proveniente dai pascoli della terra gallese, dove il tempo scorre al ritmo delle stagioni, senza fretta, fra nuove conoscenze e antichi saperi, con i manzi, nati ed allevati su pascoli estesi e incontaminati, che offrono carni genuine, dal sapore autentico.

La parte del manzo utilizzato per questa ricetta è il l pezzo utilizzato è il “sirloin“, o roastbeef, un taglio magro, da fare a fettine sottili e che ben si presta ad essere utilizzato al pari di un affettato nostrano, una carne saporita e tenerissima, perfetta da essere sfilacciata con il solo aiuto di una forchetta.

Il manzo, per quanto molti lo considerino una carne rossa, ha in realtà le proprietà tipiche della carne bianca, un’alta digeribilità e un apporto calorico pari a quello della carne di pollo e tacchino, è quindi indicato anche nelle diete ipocaloriche e per bambini o anziani, o semplicemente per chi vuole evitare carni grasse e seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

E’ una carne che contiene tantissime vitamine e sali minerali, un ottimo alleato per il nostro organismo, per la vista e per il nostro apparato digerente.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 120 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

500 g Farina 00

100 g Strutto

90 ml Acqua tiepida

7 g Lievito secco

10 g Sale Fino

500 g Manzo gallese

2 Cipolla

2 cucchiai Olio extravergine di oliva

q.b. Farina per infarinare la carne

q.b. Sale

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta della piadina farcita con carne di manzo, disponete la farina a fontana sul tagliere. Aggiungete il lievito e il sale. Formate quindi un buco al centro della farina. Mettete lo strutto spezzettato, aggiungete l’acqua tiepida. Iniziate ad impastare fino a formare una palla liscia, morbida ma non appiccicosa. Lasciatela riposare coperta da un tovagliolo per 30 minuti.

Dividete l’impasto in 8 pagnotte. Scaldate la teglia (di terracotta, di ghisa o una moderna antiaderente). Stendete le pagnotte con il matterello fino ad ottenere dei dischi di circa 25 cm di diametro e 3/4mm di altezza, bucherellatela con i rebbi di una forchetta e cuocete sulla teglia calda qualche minuto per parte.

Per girare la piadina, sollevarla con un coltello a lama lunga oppure una spatola.

Per il ripieno Tagliate la carne di manzo gallese in pezzi lunghi, quindi stracciateli con le mani, infarinateli e friggeteli. Salate e pepate a piacere.

Tagliate la cipolla e friggetela nello stesso olio in cui è stata fritta la carne. Prendete la piadina, farcitela e gustatela calda.