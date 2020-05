Il pico de gallo o salsa fresca è un contorno tradizionale messicano, un’insalata di pomodori e cipolla condita con una salsa a base di lime e peperoncino, coriandolo e ovviamente peperoncini, di norma jalapeno.

Una ricetta semplice e veloce, perfetta da servire anche come aperitivo, in Messico,tutti gli ingredienti vengono tagliati a cubetti molto piccoli e combinati appunto in una salsa, fatta con diversi gradi di piccantezza, in base a chi la consumerà e alla resistenza del suo palato.

Il suo nome in spagnolo significa “Becco del gallo” e si riferisce al modo in qui questa salsa era mangiata tempo fa: un movimento delle dita raccoglieva il cibo tra l’indice e il pollice, un po’ come il gallo quanto afferra il cibo con il becco.

Solitamente, si utilizza per accompagnare altri piatti della cucina messicana come le quesadillas, ma può anche fungere da ingrediente per altre ricette come il ceviche, il piatto a base di pesce o frutti di mare marinati e serviti crudi, ovviamente con abbondante peperoncino, con la carne grigliata o con gli iconici taco, le famose tortille messicane fatte con farina di frumento e ripiegate su se stesse, pronte per accogliere i ripieni più disparati.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

2 Pomodori rossi e maturi

1 Cipolla bianca, di piccole dimensioni

1-2 Peperoncino Jalapeno o Serrano

1 Lime il succo

1 mazzetto Coriandolo

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del pico de gallo pulite la cipolla e tagliatela a dadini piccoli.Pulite la cipolla e tagliatela a dadini piccoli.

Lavate i pomodori, eliminate i semi e l’acqua di maturazione.

Tagliateli a dadini e versateli in una ciotola capiente insieme alla cipolla.

Affettate i peperoncini e aggiungeteli al resto delle verdure.

Spezzettate con le mani il coriandolo e unitelo al pico de gallo.

Condite il tutto con succo di lime e un pizzico di sale.

Mescolate bene e servite.