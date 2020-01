La pizza alla parmigiana ricorda il piatto della tradizione siciliana, la parmigiana, è perfetta per chi cerca una condimento non troppo pesante ma ricco di gusto. A fine cottura per un tocco in più spolveratela con abbondante parmigiano reggiano.

Per rendere la pizza più leggere invece di friggere le melanzane, le abbiamo cotte alla piastra. Ovviamente nessuno vieta di attenersi alla ricetta originale e friggere le melanzane in abbondante olio, in quel caso tamponatele bene prima di metterle sulla pizza ed omettete l’olio, al massimo solo un giro a crudo prima di servire.

Tempo di preparazione

3 ore

Tempo di cottura

25-30 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

Per la pasta

400 g Farina 00

200 ml Acqua tiepida

15 g Lievito birra fresco

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

2 cucchiaini Sale Fino

1 cucchiaino Zucchero Semolato

Per farcire

200 ml Salsa Di Pomodoro

150 g Mozzarelle

1 Melanzana

q.b Parmigiano Reggiano

q.b. Origano

Preparazione

Per preparare la ricetta della pizza alla parmigiana in una planetaria o nella macchina del pane unite tutti gli ingredienti: farina, acqua, olio, sale, zucchero e lievito di birra.

Iniziate ad impastare.

Quando l’impasto sarà omogeneo e liscio mettetelo a lievitare, in luogo caldo, per 1- 2 ore o comunque fino al raddoppio.

Trascorso il tempo di riposo dividete l’impasto in 2 e stendete due sfoglie.

Lasciate lievitare ancora per 30 minuti.

Nel frattempo tagliate la melanzana in fette sottili e fatele cuocere sulla piastra .

Le fette di melanzana dovranno essere ben cotte.

Trasferite l’impasto nel forno già caldo e farcitela con la salsa di pomodoro, la mozzarella, le melanzane grigliate e l’origano.

Cuocete a 220° per 25-30 minuti.

Solo a fine cottura aggiungete una spolverata abbondante di parmigiano reggiano che con il calore della pizza si scioglierà.

Note

Se la preparate in estate sostituite l’origano con basilico fresco.