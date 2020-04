Ricca e gustosa, la pizza con burrata e crudo al piatto è una ricetta buonissima che nella sua semplicità donerà tantissimo sapore alle vostre cene.

In questa ricetta la consistenza e gli aromi del crudo e della burrata, freschi e saporiti, vanno ad accompagnare la base di pomodoro, mozzarella e basilico con un contrasto caldo/freddo e di gusto deliziosi.

Usate ingredienti di prima qualità, dai pelati al fiordilatte, ma soprattutto il crudo e la burrata, in modo che la loro combinazione all’assaggio sia spettacolare.

Per la ricetta della base, ossia la pizza margherita al piatto, potete usare quella che preferite oppure rifarvi a questa ricetta, nel caso la quantità dell’impasto base sia troppa, riducete le dosi, oppure congelate i panetti dopo la maturazione.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

2 panetti Impasto per pizza

300 g Pomodori Pelati

100 g Mozzarelle tipo fiordilatte

Sale fino

Basilico

40 g Prosciutto Crudo

2 Burrata

Preparazione

Per preparare la ricetta della pizza con burrata e crudo preparate l’impasto della pizza come indicato nella ricetta-base per la pizza margherita e scaldate la refrattaria (oppure accendete il forno e preparate la pentola per cuocere la base sul fornello).

Schiacciate i pelati con le mani in una ciotola, unite il basilico ed il sale e mescolate.

Stendete i due panetti di impasto con forma tonda badando a spingere l’aria inglobata verso il cornicione e spezzettate a mano la mozzarella.

Condite una base della pizza con il pomodoro e infornatela (o cuocete la base in padella), poi quando è ben cotta sul fondo e inizia a dorarsi in superficie prelevatela dal forno e conditela con la mozzarella, quindi infornate vicino al grill finché non è gonfia e ben cotta.

Sfornate e condite con metà prosciutto e una burrata, quindi fate lo stesso con l’altra pizza e servite.