La pizza senza lievitazione è un’alternativa veloce alla pizza tradizionale e alla focaccia, davvero buona e perfetta per una serata in casa tra amici, quando si vuole preparare qualcosa in pochi minuti e con pochi ingredienti a disposizione.

Mettiamo che sono le 19:00 di un tranquillo sabato sera, avete deciso di passare la serata sul divano e davanti alla tv ma… qualcosa sconvolge i vostri piani, il telefono squilla e ti propongono una bella e inaspettata serata tra amici a cui non puoi dire di no, uno sguardo alla dispensa, farina e pomodorini ci sono, la ricetta ce la mettiamo noi.

Aggiungi formaggio e mozzarella e comincia ad impastare una bella pizza, ma senza dover aspettare per infornarla.

Tempo di preparazione? Una manciata di minuti e mentre la pizza cuoce, musica di sottofondo e un calice di vino e tanto relax, è sempre sabato in fondo no?

Tempo di preparazione

8 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

500 g Farina 00

250 g Acqua

20 g Olio Extravergine D’Oliva

10 g Sale

10 g Zucchero

1 bustina Lievito istantaneo

Pomodorini pelati

Mozzarella

Formaggio grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta della pizza senza lievitazione in una ciotola mettete la farina, lo zucchero e il lievito istantaneo.

Sciogliete il sale nell’acqua tiepida, aggiungete l’olio e versate a filo sulla farina e cominciate a impastare fino ad ottenere un impasto compatto e sodo.

Dividete l’impasto a metà e stendete ogni metà in una teglia bassa per pizza.

Condite con i pomodorini pelati.

Cospargete i pomodorini con una spolverata di formaggio grattugiato, completate con un filo d’olio e infornate a 200°C per 10 minuti.

Quindi sfornate, cospargete la superficie con la mozzarella tagliata e infornate la vostra pizza senza lievitazione ancora per 10 minuti.

Note

In alternativa alla classica pizza senza lievitazione potete preparare anche quella semplice e gustosa condita solo con olio e qualche rametto di rosmarino fresco.