Se amate preparare piatti sfiziosi ma leggeri le pizzette di cavolfiore sono proprio ciò che fa per voi.

La ricetta che vi proponiamo è proprio facilissima e credeteci, l’amerà anche chi non apprezza particolarmente questo genere di ingrediente, soprattutto i bambini.

Fate questo esperimento, non dite loro che ci sono i cavoli all’interno e vedrete che le divoreranno una dietro l’altra.

Per farle non vi servirà grossa esperienza, vi basterà un frullatore e il più è fatto.

Potete prepararle in anticipo e magari passarle in forno quando è il momento giusto, perché calde sono davvero speciali.

Un’idea sfiziosa anche per chi ha amici a cena vegetariani e vuol far loro un aperitivo sfizioso.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 Cavolfiore piccolo

2 cucchiai Farina integrale

1 Uovo

12 cubetti Mozzarelle

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Origano

3 cucchiai Passata Di Pomodoro

Preparazione

Per preparare la ricetta delle pizzette di cavolfiore, per prima cosa sbollentate per circa 5 minuti in acqua salata le cime pulite e lavate, quindi scolatele e fatele raffreddare.

Grazie all’aiuto di un mixer ad immersione, frullate il cavolfiore con l’uovo, la farina e un pizzico di pepe fino ad ottenere una crema.

Con un coppa pasta fate dei dischi distribuendo il composto uniformemente su una pirofila ricoperta con carta da forno.

In una ciotolina mescolate la salsa di pomodoro con un pizzico di sale, olio e origano.

Su ogni pizzetta ora mettete un cucchiaio di sugo e un pezzetto di mozzarella.

Infornate la teglia in forno caldo a 180 gradi per circa 25 minuti.

Sfornate fate raffreddare pochi minuti e servite.