Il plumcake salato integrale con olive e pomodorini, è perfetto per essere servito solo come antipasto o come accompagnamento goloso di un bel tagliere di salumi e formaggi.

Una ricetta velocissima, come solo i plumcake sanno essere, la farina integrale, dal sapore più rustico si sposa alla perfezione con la lieve acidità delle olive e la dolcezza dei pomodorini.

L’impasto del plumcake rimane di gusto piuttosto neutro perché nasce per accompagnare salumi e formaggi, se volete mangiarlo solo aumentate il quantitativo di sale.

Il plumcake è un dolce di origine inglese, il nome deriva dal fatto che anticamente veniva realizzato con le prugne, plum appunto, secche.

Per gli ingredienti che lo compongono, il plumcake ricorda molto il pangiallo romano, ad oggi le varianti di questo dolce sono tantissime, quando non viene farcito, con frutta o cioccolato, è un dolce soffice che ricorda il pan di Spagna, ottimo per la prima colazione o per la merenda.

Le varianti salate, come quella che vi proponiamo noi, sono ormai tante quante quelle dolci e vengono per lo più impiegate per gli antipasti o come pani più ricchi e golosi.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

150 g Farina integrale

120 g Pomodori Ciliegini

120 g Olive Verdi denocciolate

3 Uova

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

5 g Lievito della tradizione (miscela di bicarbonato e cremor tartaro)

Sale

Origano secco abbondante

Preparazione

Per preparare la ricetta del plumcake salato integrale con olive e pomodorini, mettete in un recipiente le uova, l’olio e il sale. Unite parecchio origano secco.

Aggiungete la farina integrale con il lievito della tradizione. Mescolate e unite le olive verdi intere e i pomodorini divisi a metà ai quali avrete tolto i semi e il liquido in eccesso.

Mescolate, versate in uno stampo imburrato e infornate a 170 gradi in forno statico per circa mezz’ora.

Fate sempre la prova stecchino prima di estrarre il plumcake.

Servite insieme a salumi e formaggi.