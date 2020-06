Il pollo ai funghi è un secondo piatto semplice da fare, che non richiede particolari accortezze, ma che è perfetto anche per pranzi o cene più importanti, con questo metodo di cottura la carne resta tenera e succosa, arricchita dal gusto deciso dei funghi porcini e da una salsa cremosa che si forma in cottura, grazie all’amido della farina che si fonde con i succhi di cottura della carne e ei funghi.

Per questa ricetta abbiamo preferito utilizzare cosce di pollo e funghi porcini freschi, ma potete ovviamente utilizzare qualsiasi parte del pollo preferiate, anche dei petti di pollo carnosi saranno perfetti, anche per la scelta dei funghi, affidatevi al vostro gusto, evitate gli champignon, che non apporterebbero un gusto deciso, ma per il resto, fate voi, potreste anche decidere di utilizzare dei funghi congelati, a patto che siano di qualità e che abbiano sapore.

I funghi sono forse uno degli alimenti più versatili e consumati in cucina, perfetti da soli, si accompagnano a qualsiasi tipo di piatto, antipasti, paste, risotti e ovviamente, secondi di carne e pesce, la vastità di varietà esistenti rende praticamente impossibile non trovare il fungo perfetto per ogni occasione, gli champignon ad esempio, da non accostare a piatti dal sapore deciso, come il nostro, sono perfetti da servire crudi, a fettine sottili, con sedano, emmental e un goccio di limone, i pleurotus, o orecchioni, come sono conosciuti in alcune parti di Italia, sono ottimi grigliati, conditi solo con agli, prezzemolo e un buon giro di olio, i finferli invece sono il fungo per eccellenza da cucinare trifolato, in padella e poi il porcino, il re incontrastato dei funghi, ottimo farcito e cotto al forno, con un buon risotto o come accompagnamento dei secondi di carne, come nel nostro caso.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

4 Cosce di pollo

1 Cipolla

50 g Burro

150 g Funghi porcini

200 ml Latte

200 ml Acqua

Farina 00

1 Dado per brodo

Preparazione

Per preparare la ricetta del pollo ai funghi, pulite le cosce da eventuali residui di piumaggio, poi infarinatele nella farina bianca.

Procuratevi una casseruola, scaldate il burro e aggiungete la cipolla tagliata finemente.

Rosolate la cipolla e aggiungete il pollo infarinato, friggetelo su tutti i lati.

Aggiungete adesso i funghi porcini e lasciate cuocere il tutto per qualche minuto.

Unite al tutto l’acqua e il dado, mescolate e aggiungete il latte.

Coprite con un coperchio e lasciate cuocere per circa 40 minuti circa,ricordate di mescolare sempre.

A poco a poco si formerà una gustosa cremina, attenzione a non farla rapprendere.

Aggiungete del prezzemolo tritato se lo gradite per completare il piatto.