Le polpette cacio e pepe sono delle gustose crocchette a base di pane, pecorino e abbondante pepe, come dice il nome.

Il loro sapore deciso e leggermente pungente è l’ideale per portare in tavola uno stuzzichino saporito e goloso, una ricetta semplice per un finger food perfetto.

Le polpette possono essere servite come secondo accompagnate da una gustosa salsa di pomodoro.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

100 g Pane ammorbidito

100 g Ricotta

100 g Pecorino grattugiato

1 Uovo

1 Spicchio d’aglio

1 cucchiaio Prezzemolo tritato

q.b. Pangrattato

q.b. Pepe Nero

q.b. Sale

Olio Di Semi Di Mais per friggere

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette cacio e pepe strizzate il pane ammollato precedentemente nel latte e trasferitelo in una ciotola.

Aggiungete il pecorino grattugiato e la ricotta.

Lavorate il tutto cercando di amalgamare bene gli ingredienti.

Unite l’uovo, l’aglio tritato e il prezzemolo.

Impastate il composto e se dovesse risultare troppo morbido aggiungete del pangrattato.

Regolate di sale e aggiungete una generosa macinata di pepe nero.

Con l’aiuto di un cucchiaio prelevate una parte del composto e create delle polpette.

Proseguite fino ad esaurire l’impasto.

Scaldate in un’ampia padello l’olio e friggete le polpette fino a doratura. Scolatele e asciugatele con della carta da cucina.

Servite le polpette cacio e pepe ancora calde.