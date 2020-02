Le polpette di baccalà al forno sono una ricetta semplice e sfiziosa che ben si adatta a una cena in famiglia.

Per completare il pasto basterà abbinare a questa ricetta una semplice insalata e il gioco sarà fatto.

Qui abbiamo utilizzato la cottura in forno ma nulla vi vieta di friggerle, sono ovviamente più golose, ma la versione che vi diamo è senz’altro più leggera ma non per questo banale e povera nel gusto.

Anzi cuocerle in forno significa poterle fare più spesso senza appesantirsi.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Baccalà

300 g Patate

3 uova

Prezzemolo

pane grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di baccalà in forno per prima cosa tagliate il trancio a pezzettoni, dopo averlo reidratato e dissalato, questa è una operazione che potrete anche saltare se la farà il vostro pescivendolo di fiducia.

Cuocete in acqua bollente non salata ora le patate sbucciate per una decina di minuti, ogni tanto controllate se la forchetta si infilza senza avere troppa resistenza.

Gli ultimi 5 minuti aggiungete nella stessa pentola anche il baccalà e quando sarà cotto scolate il tutto e trasferite i due ingredienti in un contenitore, quindi con la forchetta sminuzzate il baccalà e schiacciate le patate.

Aggiungete ora le uova e mescolate per bene aggiungendo anche il prezzemolo tritato e un cucchiaio di pane grattugiato.

Con l’aiuto di due cucchiai formate delle palline e mettetele su una teglia ricoperta con carta forno leggermente oleata.

Spennellate la superficie delle polpette con un goccio di olio e infornatele a 180 gradi per 30 minuti circa.

Quando le puntine delle crocchette si fanno più scure potete sfornare le polpette di baccalà e servirle calde.