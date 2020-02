Le polpette di fagioli sono un secondo piatto veloce e sicuramente sfizioso, ma sono anche ottime come antipasto, uno sfizioso finger food da aperitivo.

Una ricetta questa, carina si ma soprattutto di facile, anzi facilissima realizzazione, pochi ingredienti, semplici passaggi e la giusta manualità.

Potete utilizzare la qualità di fagioli che più vi piace: noi abbiamo utilizzato i borlotti, perché si trovano facilmente tutto l’anno sia freschi che in scatola, sono corposi e rendono il composto cremoso e morbido, ma ovviamente potete utilizzare altre qualità, se preferite, per ottenere comunque un risultato eccellente.

Non abbiamo utilizzato l’uovo per la panatura perché le polpette non vanno fritte: è sufficiente una padella bella calda ed un filo d’olio o, in alternativa, potete procedere con la cottura in forno.

Basteranno pochi minuti per dorarle e saranno pronte per essere portate in tavola.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

220 g Fagioli Borlotti

1 Uovo

30 g Grana Padano

50 g Pangrattato più quello per la panatura

1 mazzetto Prezzemolo

Sale

Pepe Nero

Semi Di Sesamo bianco e nero

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di fagioli fate bollire i fagioli quindi metteteli in un frullatore (o robot da cucina) con un po’ di prezzemolo, il grana padano, il pangrattato e l’uovo.

Salate e pepate, aggiungete un paio di cucchiai di olio, quindi frullate tutti gli ingredienti per qualche minuto.

Quando avrete ottenuto un composto piuttosto compatto, riponetelo su un piano da lavoro.

In un piatto disponete il pangrattato e da una parte i semi di sesamo mischiati.

Con le mani leggermente bagnate, prendete un pò di composto e ricavate delle palline.

Passatele nei semini, quindi nel pangrattato.

Dopodiché cuocete in padella con un filo d’olio per circa 5 minuti, girandole delicatamente.

Note

Cuocete le polpettine poco prima di servirle.

Se volete prepararle prima, conservatele in frigorifero fino al momento della cottura.