Le polpette di melanzane sono un antipasto veloce ispirato alla tradizione sicula, i sapori si rifanno in parte alla famosa pasta alla norma, con qualche influenza greca per la salsa allo yogurt.

Questa è una ricetta estremamente facile, da fare in anticipo e cuocere al momento in cui si vuole portarle in tavola, perchè si sa il fritto si cuoce e si mangia, vietato aspettare anche solo un minuto in più.

Noi abbiamo deciso di friggerle, come tradizione chiama ma niente vieta di cuocerle al forno e poi accompagnarle alla salsa, saranno sicuramente più leggere.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per le polpette

2 Melanzane

60 g Pangrattato

50 g Parmigiano Reggiano

1 Uovo

1/2 spicchio Aglio

qualche fogliolina Menta

Sale

Pepe

Per la salsa

1 vasetto Yogurt Greco

1 Cipollotto fresco

qualche fogliolina Menta

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di melanzane sbucciate le melanzane e tagliatele a tocchetti, salatele e cuocetele a fiamma media in una padella con due cucchiai di olio evo.

Una volta cotte lasciatele riposare fino a che non siano completamente raffreddate.

In una capiente ciotola unite le melanzane, l’uovo, il mezzo spicchio d’aglio tagliato finemente, il parmigiano ed in pangrattato, le foglioline di menta spezzettate, aggiustate di sale e pepe e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Formate delle polpette della grandezza di una noce e friggetele in immersione in olio di arachidi caldo fino a doratura.

Saranno ottime sia calde che fredde a piacere potrete accompagnarle con una salsa preparata con dello yogurt greco, cipollotto fresco, tagliato fine, e qualche fogliolina di menta.

Note

La quantità di pangrattato nell’impasto varia a seconda della quantità di acqua rilasciata dalle melanzane.