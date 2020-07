Le polpette in umido al vino rosso con scalogno sono un secondo piatto molto semplice a base di pochi ingredienti, ma davvero goloso, le polpette, a base di carne di vitello e carne di maiale, vengono dorate in padella, sfumate nel vino rosso e poi insaporite in un sughetto buonissimo e cremoso a base di scalogno.

Per preparare questa ricetta armatevi di pazienza per tritare gli scalogni, ma armatevi anche di pane per la scarpetta, perché merita davvero,

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 180 minuti

Tempo totale: 200 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Macinato di vitello

150 g Macinato di maiale

150 g Pane azzimo o pancarrè

qb Latte

1 Uovo

2 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

qb Sale

qb Pepe Nero

qb Olio Extravergine D’Oliva

1,5 bicchiere Vino Rosso

350 g Scalogno

qb Acqua

3-4 foglie Alloro

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette in umido al vino rosso con scalogno, preparate gli scalogni: tagliate le estremità e togliete la buccia.

A questo punto tritateli finemente al coltello oppure con una mandolina.

Preparate le polpette: lasciate ammollare il pane nel latte qualche minuto, strizzatelo dal latte in eccesso e lavoratelo in una ciotola insieme alla carne macinata.

Aggiungete le uova, il parmigiano, il sale, il pepe e continuate a lavorare il composto con le mani fino a quando non sarà ben amalgamato.

Con le mani bagnate, formate delle polpette delle grandezza di una noce.

In un’ampia padella antiaderente riscaldate l’olio con le foglie d’alloro, aggiungete le polpette e doratele 1-2 minuti per lato a fiamma moderata.

Sfumate con il vino rosso, lasciate insaporire 3-4 minuti le polpette girandole da entrambi i lati, salate e pepate.

Trasferite le polpette su un piatto da portata e copritele con la carta stagnola.

Intanto aggiungete lo scalogno al sugo di cottura delle polpette, fate insaporire girando spesso, coprite con acqua calda, abbassate la fiamma, coprite la pentola e fate cuocere girando spesso finché lo scalogno non sarà diventato morbidissimo, quasi cremoso. Ci vorranno 2 ore e mezza circa, durante le quali dovete girare e aggiungere altra acqua se necessario.

Prendete metà o anche 3/4 del condimento e frullatelo con il frullatore ad immersione per avere un sughetto ancora più cremoso e digeribile.

Fate insaporire le polpette nella crema di scalogno per 3-4 minuti e regolate di sale e pepe.

Servite le polpette calde accompagnate dalla crema di scalogno.

Note

Lo scalogno per disfarsi deve cuocere molto tempo, a fiamma bassa, girando di tanto in tanto e aggiungendo acqua se necessario.

Se preferite sentire i pezzetti morbidi di scalogno, evitate di frullarne una parte.