Polpo e patate, non c’è nulla di più buono durante un pranzo o una cena a base di pesce che partire con una entrata del genere. Piace a tutti, è facile da fare e dà sempre tanta soddisfazione.

La bellezza di questa ricetta sta nel fatto che è buonissimo freddo e favoloso tiepido, quindi è anche una ricetta furba che può essere preparata con largo anticipo in modo da dedicarsi ad altre cose e se servito in quantità più abbondante diventa un apprezzato secondo.

Il segreto di fare il polpo tenero sta nel metterlo in poca acqua, quella necessaria a coprirlo e una volta trascorso il tempo giusto farlo raffreddare nella sua stessa acqua.

A Napoli si dice ‘o purpo s’adda cocere cu’ l’acqua soja, ovvero il polpo deve lessare con la propria acqua, che trasferito agli esseri umani significa che col tempo anche chi ha atteggiamento ostile, sbagliato o duro si ammorbidisce.

E se vale con gli uomini varrà anche con i polpi!

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Polpo

400 g Patate

1 Limone

Alloro

Preparazione

Per preparare la ricetta del polpo con le patate per prima cosa portate a ebollizione in una pentola dell’acqua e immergete i tentacoli del polpo più volte.

Fate questa operazione velocemente per almeno 4 o 5 volte, e vedrete formarsi dei ricci. Quindi mettete su un piatto il polpo, lavate e raffreddate la pentola.

In acqua fredda mettete il polpo, le bucce del limone, una foglia di alloro e un pizzico di sale e portate allo sfioro del bollore.

Quando inizia a sobbollire, coprite con un coperchio lasciando un po’ aperto e tenetelo a fuoco bassissimo per 30 minuti. Trascorso questo tempo, coprite totalmente, e aspettate che si raffreddi nella stessa acqua..

A questo punto potete alzare il polpo non gettando l’acqua di cottura.

Riportate l’acqua a bollore e tuffatevi dentro le patate fatte a tocchetti e cuocetele per circa 20 minuti.

Nel frattempo potete tagliare il polpo.

Quando anche le patate saranno cotte (infilzatele con una forchetta e se non oppongono resistenza sono pronte) scolatele e mischiatele quando saranno un po’ fredde con il polpo a pezzetti. Aggiungete il succo di mezzo limone e grattatevi su un po’ della sua buccia.

Irrorate ora con un filo di olio extravergine.