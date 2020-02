Il profitterol con mousse al cioccolato è una dolce e golosa piramide, che si ottiene con tanti bignè ripieni di crema chantilly o crema pasticciera e ricoperti con una glassa al cioccolato o come, in questo caso, con della mousse al cioccolato fondente.

Un dolce classico, una ricetta che piace a tutta la famiglia e che è perfetto per ogni occasione.

Non abbiate limiti e provate tutte le combinazioni che più vi piacciono.

Ma ricordate, l’unico ingrediente che non deve assolutamente mancare è il cioccolato!

Tempo di preparazione

1 ora

Tempo di cottura

45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Farina 00

230 ml Acqua

100 g Burro

4 Uova

1 Sale pizzico

500 ml Panna Fresca

1 cucchiaio Zucchero A Velo

1 Bacca Di Vaniglia

250 g Panna Fresca

200 g Cioccolato fondente

1 cucchiaino Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta del profitterol con mousse al cioccolato in una casseruola fate bollire l’acqua insieme al burro ed al sale.

Lasciate sciogliere il burro, togliete il pentolino dal fuoco ed aggiungeteci la farina setacciata tutta in una volta, riportatelo sul fuoco e mescolate fino a quando il composto non si staccherà dalle pareti della pentola.

Lasciate raffreddare il composto ed incorporateci, una per volta, le uova.

Una volta pronto, riempite con lo stesso una sacca a poche (bocchetta liscia) e su una teglia imburrata, formate i vostri bignè.

Cuocete in forno caldo a 180 gradi per 30 -35 minuti circa.

Una volta cotti, spegnete il forno ed inserite un mestolo di legno e lasciate il forno socchiuso, fino a che si sono raffreddati.

Trascorso questo tempo potete sfornarli

Preparate la crema chantilly. Incidete la bacca di vaniglia e con la punta del coltello prendete i semini neri ed aggiungeteli alla panna.

Iniziate a montarla e, poco per volta, aggiungeteci anche lo zucchero a velo.

Una volta pronta, conservatela in frigorifero.

Riempite i bignè e conservateli in frigorifero.

Preparate ora la mousse al cioccolato fondente.

Tritate grossolanamente il cioccolato fondente e fondetelo a bagnomaria . Con una spatola, mescolate fino a quando sarà completamente sciolto.

Montate la panna con lo zucchero a velo e una volta raffreddato, aggiungeteci il cioccolato ed amalgamate delicatamente il tutto.

A questo punto, che avete tutto pronto, tuffate i bignè farciti nella mousse (uno alla volta) e con l’aiuto di due cucchiai, girateli delicatamente, in modo tale da ricoprirli totalmente e disponeteli sul piatto da voi scelto e formate la piramide.

Decorate il Profiterole con dei ciuffetti tra un bignè e l’altro (con la crema chantilly avanzata ) e riponetelo in frigo fino al momento di servirlo.

Note

Se dovesse rimanere della crema chantilly, usatela per decorare a piacere il vostro Profiterole.

Se dovessero rimanere dei bignè potete conservarli o in una scatola di latta per circa 5 giorni o in freezer per circa 30 giorni.

Per farli rinvenire, scaldateli leggermente in forno.