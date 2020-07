I quadrotti ricotta e limone sono la ricetta perfetta dedicata a chi al dolce non rinuncia nemmeno d’estate.

La classica torta in questo caso risulterebbe pesante e andrebbe sostituita con una proposta fresca e leggera, adatta a soddisfare la voglia di dolce dei più golosi, come nel caso della ricetta che vi proponiamo oggi.

Per fortuna ci sono infinite idee che ci aiutano e in questo periodo e la frutta ci viene sicuramente incontro per donare ai nostri dolci tutta la sua freschezza.

Come nel caso del limone che inebria di freschezza questo semplice dolce alla ricotta dal risultato sorprendentemente morbido e umido, è perfetto per la colazione o per un break pomeridiano, magari con un succo fresco o un tè.

La ricotta regala umidità e sofficità al dolce, oltre a permetterci di eliminare il burro dall’impasto, il che rende questo dolce anche relativamente leggero.

Un dolce che si realizza in pochissimo tempo e con pochi ingredienti, ideale in qualsiasi occasione, da proporre come merenda o per un insolito dopo cena.

Per portarla in tavola basterà tagliare la torta in quadrati e spolverarla di zucchero a velo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

9 Persone

Ingredienti

600 g Ricotta

100 g Zucchero

50 g fecola di patate

3 Uova

1 Limone succo e scorza

Zucchero A Velo per spolverare

Preparazione

Per preparare la ricetta dei quadrotti ricotta e limone montate a crema le uova con lo zucchero.

Profumate con la buccia grattugiata del limone.

Aggiungete la ricotta e continuate a lavorare fino ad avere un composto omogeneo.

Sempre continuando a rimestare unite la fecola di patate.

Infine, profumate con il succo del limone versato a filo nell’impasto.

Versate l’impasto in una teglia quadrata (18 x 18 cm) precedentemente e infornate a 170° per 40 minuti. Verificate comunque la cottura avvalendovi della prova stecchino.

Quando il dolce sarà pronto abbiate la pazienza di farlo raffreddare completamente, quindi sfornatelo, tagliatelo in quadrotti 6 x 6 e spolverate di zucchero a velo.