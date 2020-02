La quiche zucca e speck è un piatto completo perfetto per una cena tra amici o da portare in borsa per il pranzo in ufficio, un guscio di brisée integrale con erbe aromatiche e un ripieno a base di speck e zucca.

Una ricetta semplice quanto saporita, pochi ingredienti, ma di qualità e il piatto è assicurato.

Le quiche e le torte salate in genere sono un salvacena perfetto. Bastano infatti pochi ingredienti per realizzare un piatto semplice e gustoso.

Gli elementi di una quiche sono sempre gli stessi: una base di pasta brisée, un composto a base di uova e panna, aromi e l’ingrediente principale che preferiamo, che può essere una verdura, un ortaggio, un salume o quello che la fantasia (o il frigo!) ci suggerisce.

Basterà questa quiche accompagnata da un’insalata e avrete una cena gustosa.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per la pasta brisée

200 g Farina integrale

50 g Farina 0

1 Uovo medio

150 g Burro freddo

1 cucchiaino Sale

1 rametto Maggiorana

1 rametto Timo

Per la farcia

500 g Zucca pulita

1/2 Scalogno

50 g Speck in una sola fetta

200 ml Panna

200 ml Latte

4 Uova

qb Sale

qb Pepe

qb Noce Moscata

5 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della quiche zucca e speck, in un robot da cucina mettete la farina, il burro freddo a tocchetti, il sale, le erbe aromatiche e l’uovo.

Azionate il robot fino a ottenere delle briciole.

Aggiungete quindi un cucchiaio (o poco più) di acqua fredda per ottenere un composto omogeneo ma non molliccio.

Formate una palla con l’impasto e avvolgetelo nella pellicola. Mettete a riposare in frigo per circa mezz’ora.

Nel frattempo, preparate la farcia, affettate finemente lo scalogno e tagliate la zucca a tocchetti regolari.

Fate scaldare una padella abbastanza capiente con l’olio.

Aggiungete lo speck tagliato a listarelle e fate rosolare fino a renderlo croccante.

Unite quindi lo scalogno e la zucca.

Fate andare a fiamma vivace per una decina di minuti, rimestando spesso.

Regolate di sale e pepe.

In una ciotola unite le uova, il latte, la panna, un pizzico di sale, pepe e noce moscata.

Mescolate fino a ottenere una miscela omogenea.

Riprendete la pasta brisée dal frigorifero, stendetela a uno spessore di circa 3 mm e rivestite uno stampo da 26 cm di diametro.

Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta, quindi aggiungete la zucca.

Completate versando la miscela di latte e uova, quindi cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per circa 45 minuti.

Sfornate la quiche e fatela intiepidire prima di servirla.