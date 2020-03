Il ragù di soia vegetale è un’alternativa al classico ragù di carne, interamente vegano, badate bene non vegetariano, qui non c’è traccia di animali o loro derivati, il sapore è deciso e molto gustoso, riuscirà a far ricredere anche i carnivori più impenitenti.

Una ricetta semplice, dovete solo armarvi di un po’ di odori, niente di complicato, carote, sedano, cipolle e spezie, se vi piacciono, un po’ di soia granulare, pomodoro e il gioco è fatto, lasciatelo pippiare sul fuoco ed utilizzatelo per condire la vostra pasta, ovviamente potete congelarlo come il più classico dei ragù.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

1 ora

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Soia granulare

220 g Concentrato Di Pomodoro

700 g Acqua

1 Cipolla

1 Carota

1 Costa Di Sedano

3 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

½ cucchiaino Semi Di Cumino

½ cucchiaino Coriandolo in semi

¼ cucchiaino Noce Moscata in polvere

1/8 cucchiaino Peperoncini in polvere

5 grani Pimento (pepe della giamaica)

3 foglie Basilico

1 foglia Alloro

q.b. Sale Integrale

q.b. Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta del ragù di soia vegetale, fate reidratare la soia lasciandola per circa 20 minuti in acqua calda.

Scolate e pressate bene, così da eliminare l’acqua in eccesso.

Nel frattempo tritate la carota, la cipolla e il sedano.

In un mortaio pestate e riducete in polvere i semi di cumino, coriandolo e i grani di pimento.

In una casseruola scaldate l’olio con le verdure tritate, gli odori pestati al mortaio e il peperoncino.

Lasciate rosolare per 3 – 4 minuti, poi aggiungete il granulare di soia rediratato. Fate insaporire, mescolando con un cucchiaio di legno, per 2 minuti.

Aggiungete il concentrato di pomodoro e l’acqua, mescolando bene.

Unite anche la noce moscata, l’alloro e il basilico.

Insaporite con sale e pepe e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 1 ora, o finché il ragù avrà raggiunto la giusta consistenza.

Togliete l’alloro e il basilico e usate il ragù per condire pasta o lasagne.