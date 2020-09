I ravioli alle pere e formaggio sono un primo piatto dal sapore delicato e molto interessante, un mix classico e ben collaudato, quello delle pere ed il formaggio, un ripieno morbido, racchiuso in un guscio di sfoglia grezza.

Per questa ricetta abbiamo optato per un condimento semplice, burro fuso aromatizzato con pepe rosa, per non coprire il gusto del ripieno, potete anche scegliere di sostituire la robiola all’interno con un formaggio dal gusto più deciso, come il taleggio o azzardare con del gorgonzola e magari aggiungere dei gherigli di noce al momento di portare intavola, aggiungeranno una nota croccante al piatto che ci starà benissimo.

Potete anche preparare i ravioli in quantità e surgelarli, quando vorrete cucinarli basterà tuffarli in acqua bollente ancora surgelati e aspettare che vengano a galla per scolarli e tuffarli nel burro fuso.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per la pasta

300 g Farina

1 Uovo

q.b. Acqua

Per il ripieno

2 Pere

100 g Robiola

100 g Mascarpone

Per il condimento

50 g Burro

q.b. Pepe Rosa

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ravioli alle pere e formaggio, preparate la pasta impastando la farina con l’uovo. Aggiungete poco per volta l’acqua fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico.

In una terrina lavorate il mascarpone con la robiola fino ad ottenere una crema liscia. Unite dei pezzettini di pera che avrete spadellato con una noce di burro e pepe rosa. Regolate di sale e di pepe.

Stendete l’impasto in sfoglie sottili. Adagiate, lasciando dello spazio, dei mucchietti di ripieno su una sfoglia. Spennellate con dell’acqua i bordi. Adagiate sopra una seconda sfoglia e con un coppa pasta ricavate i ravioli

Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata.

Nel frattempo sciogliete il burro in una padella ampia, aggiungete il pepe rosa e fate insaporire tutto facendo attenzione a non bruciare il burro. Mantecate i ravioli e servite immediatamente.