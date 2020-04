I ravioli asparagi e ricotta sono un piatto primaverile a base di pasta fresca, perfetti per questa stagione.

Realizzare dei ravioli fatti in casa non è poi così difficile. Non ci credete? Provate a seguire questa ricetta e rimarrete stupiti dal risultato. Sono facili da realizzare e buonissimi, grazie all’incontro di ricotta e asparagi.

Due le regole fondamentali da rispettare:

fare un impasto piuttosto duro, altrimenti riesce difficile stendere la pasta come si deve.

rispettare il tempo di riposo della sfoglia: prima di stenderla, occorre dare tempo al glutine di rilassarsi.

Detto questo, preparate gli attrezzi di cui avrete bisogno per lavorare e cioè: una spianatoia (il piano di legno che si usa per impastare), la macchina per la pasta, una rotella tagliapasta (io uso quella dentata) e due cucchiaini che vi aiuteranno a sistemare il ripieno sulla sfoglia.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Farina

2 Uova piccole

300 g Ricotta

100 g Parmigiano Reggiano grattugiato

1 Albume

400 g Asparagi

Sale

Pepe Nero

Noce Moscata

80-100 g Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta dei ravioli asparagi e ricotta il primo passo, è la preparazione degli asparagi: puliteli, eliminando la parte più bassa (la più dura e fibrosa).

Fatto questo, se sono grossi date anche una pelata alla parte più bassa (ma solo se sono asparagi grossi, altrimenti non è necessario).

Metteteli quindi a cuocere in un tegame alto e stretto (io uso un bollilatte) in modo da lasciare fuori le punte (che verranno cosi cotte dal solo vapore).

Ovviamente, al momento di aggiungere gli asparagi, l’acqua dovrà essere bollente e già salata, 5 minuti di cottura e saranno pronti: scolateli e metteteli a raffreddare su un tagliere di legno o su uno strofinaccio, in modo che si asciughino.

Intanto, dedicatevi alla pasta.

Mettete nell’impastatrice la farina e le uova e impastate velocemente.

L’impasto deve essere piuttosto duro, anche un po’ granuloso, in modo da poterlo finire di impastare sulla spianatoia, con le mani bagnate.

Lavoratelo fino a quando non lo vedrete abbastanza liscio ed amalgamato: a questo punto, formate una palla e mettetela a riposare 30 minuti sotto una ciotola capovolta *a campana*.

Preparate quindi il ripieno. Tagliate le punte degli asparagi e mettetele via (serviranno per decorare i piatti) e tagliate il resto a rondelle sottili. Mettetele quindi in una ciotola e aggiungete la ricotta, il parmigiano e l’albume. Lavorate con un un cucchiaio di legno (o un frullino a bassa velocità) e aggiungete sale fino, pepe nero e noce moscata (entrambi macinati al momento).

Stendete l’impasto con la macchina fino a raggiungere lo spessore più basso possibile, sistematela orizzontalmente davanti a voi e sistemate mucchietti di ripieno nella parte bassa (a distanza regolare).

Ripiegate quindi la sfoglia in modo da racchiudere il ripieno, schiacciando bene intorno a questo in modo da far uscire l’eccesso di aria e ritagliate i ravioli.

Portate dell’acqua a ebollizione e preparate una padella bassa e larga in cui sistemerete il burro e le punte di asparagi.

Cuocete i ravioli – salando, ovviamente, l’acqua di cottura – e fate intanto fondere il burro a fuoco dolce (non deve assolutamente soffriggere), scolateli bene al dente, metteteli nella padella e fateli finire di cuocere a fuoco dolce nel burro, in modo che si asciughino perfettamente e non rilascino acqua nel momento in cui vengono sistemati nel piatto.

Completate il piatto decorando con punte di asparagi ed una spolverata di pepe nero.

Note

La cottura degli asparagi: le punte sono delicatissime, e vanno tenute fuori dall’acqua bollente in modo che cuociano a vapore. Per questo, il massimo sarebbe usare una asparagiera, ma in mancanza di questa va benissimo un bollilatte o qualunque tegame alto e stretto.

E’ fondamentale: i ravioli vengono scolati e ripassati in padella a fuoco dolce, in modo che si impregnino bene di burro e – soprattutto – perdano ogni traccia di acqua di cottura.