La ricotta al forno è un modo tipico della Sicilia di gustare questo fresco latticino, semplicissima da fare e assolutamente personalizzabile, diventa saporita e gustosa

Potete scegliere di preparare questa ricetta semplicemente limitandovi a salara leggermente in superficie la ricotta e a metterla in forno, ma vi assicuriamo che con l’aggiunta di erbe aromatiche o spezie è tutta un’altra storia.

Questo modo di cuocere la ricotta fa si che diventi più compatta all’interno e con una crosticina croccante e saporita all’esterno.

Niente di elaborato quindi, solo un impiego diverso per quella ricotta che giace in frigorifero e che non sapete bene come utilizzare, ovviamente vale solo con una buona ricotta fresca, ma questo, lo sappiamo, era scontato.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

1 ora

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

2 Ricottine fresche da 350 g l’una

1 rametto Rosmarino

3 rametti Timo

0,5 cucchiaino Sale

10 grani Pepe rosa

1 cucchiaino Curry

2 cucchiaini Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della ricotta al forno , mettete le ricottine in un piatto in modo che rilascino un po’ del loro siero, intanto tritate finemente le erbe aromatiche e raccoglietele in una ciotola, aggiungete un pizzico di sale fino (poco) e con le dita “sfogliate” il pepe rosa, in modo che rimanga solo la parte esterna e non il grano di pepe interno.

Prendete la placca del forno, foderatela con la carta forno, appoggiate le ricottine e copritene una con il misto di erbe e pepe, aiutandovi con le dita per ricoprire i lati.

Stessa operazione con il curry, prima la superficie e poi, intingendo i polpastrelli delle dita, tamponate i bordi.

Non esagerate con il curry perché rischia di diventare amarognolo.

Infornate a 180° C per circa 1 ora.

Controllate dopo circa 45 minuti, la superficie dovrà risultare dura e leggermente marroncina in alcuni punti.

Lasciate raffreddare in forno per qualche minuto e poi sfornate.

Quando sarà fredda tagliate a spicchi.