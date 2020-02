I rigatoni alla genovese sono un primo piatto della cucina tradizionale napoletana e anche se il nome può trarre in inganno, non ci sono connessioni con Genova, un piatto tipico per il pranzo della domenica caratterizzato da cipolle e carne che cuociono lentamente per ore formando una salsa con cui condire la pasta.

Una ricetta che non presenta difficoltà particolari, unici accorgimenti la scelta della carne, è fondamentale utilizzare un taglio che si presti alle lente cotture e appunto la cottura, lenta, a fuoco medio basso così da formare quel colore marroncino tipico del piatto.

Come tutte le ricette tradizionali famiglia che vai ricetta che trovi, questa è una delle ricette più note e utilizzate.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

2 ore

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Pasta tipo rigatoni

600 g Girello

4 Cipolle bianche

2 Carote

1 testa Sedano

4 Pomodorini pachino

4 cucchiai Olio Di Oliva

1/2 bicchiere Vino Bianco

20 g Pecorino

q.b. Sale

q.b. Pepe

q.b. Acqua

Preparazione

Per preparare la ricetta dei rigatoni alla genovese lavate il sedano e tagliatelo a pezzetti, sbucciate le carote e tagliatele a pezzettini.

Prendete una casseruola a bordi alti, versate l’olio, dopo qualche istante aggiungete le verdure, lasciate cuocere per circa cinque minuti a fuoco vivo mescolando dopo aggiungete la carne tagliata a tocchetti.

Mentre la carne rosola, sbucciate e tagliate le cipolle grossolanamente, sfumate la carne con il vino bianco, regolate di sale e pepe, aggiungete le cipolle e i pomodori tagliati grossolanamente, coprite con l’acqua, mettete il coperchio, mettete la fiamma bassa e fate cuocere per due ore, dopo di che estraete la carne che potete riutilizzare come meglio credete e lasciate ristringere il sugo fino a che non avrà la consistenza di una salsa/crema.

Preparate la pasta come di consueto, condite la pasta con la salsa e una spolverata di pecorino.