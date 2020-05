Il riso con pollo e piselli, aromatizzato al curry è un piatto di facile e rapida esecuzione, perfetto per una cena tra amici o da portare in ufficio per la pausa pranzo.

In questa ricetta il petto di pollo tagliato a striscioline viene cotto insieme a cipolla, piselli e curry, mentre il riso basmati, lessato a parte, viene poi saltato in padella insieme al pollo ed ulteriormente insaporito da curcuma e pepe nero.

Il curry, miscela di spezie di origine indiana, con il suo profumo ed il suo bel colore giallo è il protagonista assoluto di questa ricetta, un delizioso piatto unico dall’intenso sapore speziato.

Un piatto ricco di colore che porterà allegria ed un tocco di esotismo sulla vostra tavola, che ne dite di provarlo?

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

500 g Piselli freschi, nel bacello

1 pezzetto Cipolla

200 g Petti di Pollo

150 g Riso Basmati

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

3 cucchiaini Curry

1 cucchiaino Curcuma

Sale

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare a ricetta del riso con pollo e piselli, sgranate i piselli e lavateli.

Tagliate il petto di pollo a striscioline o a cubetti.

Tritate la cipolla.

In una pentola capiente mettete l’olio, la cipolla tritata e due cucchiaini rasi di curry, fate appassire la cipolla a fuoco basso, mescolando spesso.

Lessate il riso.

Unite i pezzetti di pollo, salate, mescolate e fate insaporire per un paio di minuti.

Aggiungete i piselli, due o tre cucchiai d’acqua di cottura del riso e cuocete per circa 10 minuti.

Scolate il riso e unitelo al condimento, completate con un cucchiaino di curry, la curcuma ed una macinata di pepe nero.

Mescolate e servite.

Note

Se non trovate i piselli freschi e volete usare quelli surgelati, ve ne serviranno circa 100/120 grammi.

Potete dosare il curry a vostro gusto, aggiungendolo o diminuendolo rispetto alla dose indicata nella ricetta.