Il risotto ai lamponi è un primo piatto ricco di gusto, grazie alla nota acidula di questo frutto, contrastata dalla dolcezza del formaggio cremoso.

Una ricetta perfetta per una cenetta romantica a lume di candela o semplicemente per chi ha voglia di coccolare il palato in qualsiasi momento.

Un riso dalla consistenza vellutata che si accosta benissimo ad un buon bicchiere di vino bianco frizzante.

Preparatelo a chi amate e sorprendetelo con un piatto ricco di colore e di gusto.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

Per il brodo vegetale

1 Carota

1 Cipolla

1 Gambo Di Sedano

Per il risotto

14 Lamponi

200 g Riso Carnaroli di buona qualità

100 g Formaggio morbido tipo Philadelphia o Certosa

Sale Fino

30 ml Vino Bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto ai lamponi, in un pentolino preparate in anticipo il brodo vegetale, facendo bollire in acqua salata con un filo d’olio per 15 minuti circa una carota, una cipolla, un gambo di sedano. Una volta pronto il brodo, prendete una casseruola e fate tostare il riso per qualche minuto a fuoco dolce.

Sfumate con il vino bianco e una volta evaporato, coprite il riso con il brodo e aggiungete qualche lampone.

Mescolate e lasciate cuocere per il tempo necessario alla cottura del riso, aggiungete brodo di tanto in tanto per non farlo attaccare alla pentola.

Una volta cotto il riso, spegnete la fiamma e aggiungete il formaggio molle.

Mantecate e lasciate riposare per un paio di minuti.

Impiattate guarnendo con qualche lampone per piatto. Servite caldo.