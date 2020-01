La ricetta del risotto al panettone nasce dall’esigenza di smaltire, in modo più o meno creativo le scorte di panettone che si sono accumulate passate le feste e che non sapete bene come smaltire.

L’abbinamento dolce salato è la nota vincente di questa ricetta che potrebbe sembrare insolita ma che vi assicuriamo non lo è affatto.

Il matrimonio tra il panettone e il formaggio stagionato è cosa ben nota e questa ricetta ne è l’ennesima prova, nel caso ci fosse bisogno.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

240 g Riso Carnaroli

100 g Panettone

100 g Formaggio semi stagionato

1 cucchiaio Olio Di Oliva

500 ml Brodo vegetale

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto al panettone, tagliate il panettone a cubetti e fatelo rosolare in padella con un filo d’olio.

Aggiungete il riso e fatelo tostare un paio di minuti.

Aggiungete un mestolo di brodo e proseguite nella cottura del riso.

Versate il brodo poco per volta mescolando delicatamente il risotto in modo che non si attacchi al fondo della pentola.

Quando il risotto sarà quasi cotto aggiungete il formaggio semi stagionato tagliato precedentemente a dadini.

Mescolate fino a quando il formaggio si sarà completamente sciolto.

Fate riposare il risotto per qualche minuto e successivamente impiattate aggiungendo dei dadini di panettone per decorare il piatto.