Il risotto al sedano e limone è un primo piatto estivo sano e leggero, un’emulsione fatta con la scorza di limone, il sedano e le foglie tritate del sedano stesso, trasformeranno il vostro risotto in un piatto dal sapore delicato.

Gli ingredienti di questa ricetta sono poveri per cui sarà anche una ricetta economica e con pochissimo potrete avere un risotto dal sapore particolare e molto rinfrescante perfetto per le vostre cene d’estate, data la presenza delle scorzette di limone procuratevi dei limoni bio non trattati.

Il periodo ottimale per un sedano saporito, perfetto per questo risotto, è quello estivo e autunnale, è una pianta originaria del Mediterraneo e nel nostro paese l’80% di tutta la produzione arriva da Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Lazio.

Ci sono diverse varietà di sedano, distinte in base al colore della costa in verde, bianco e rosso, questi ultimi sono i migliori da consumare crudi, ma in generale i sedani migliori sono quelli con le coste ben serrate e piene, che presentano anche meno filamenti

E’ un ortaggio indispensabile per aggiungere un quid in più a salse e sughi e il fatto che abbia pochissime calorie lo rende perfetto per chi segue una dieta ipocalorica, in più contiene sali minerali e vitamine, abbassa la pressione sanguigna e rinforza il sistema immunitario grazie all’alto contenuto di vitamina C, è diuretico e riduce anche i livelli di colesterolo, trasformandolo quindi in un ottimo alleato per la nostra salute, persino Omero raccontava come Achille lo avesse utilizzato per guarire il suo cavallo gravemente malato, oltre a tutte le proprietà benefiche per il nostro organismo il sedano ha anche la reputazione di essere un alimento afrodisiaco, fin dal tempo degli antichi romani, oltre ad essere considerato.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

350 g Riso Carnaroli

1 l Brodo vegetale

1/2 Cipolla Bionda

2 Gambi Di Sedano Bianco con le foglie

1 Limone non trattato

1 Limone scorza

1/2 bicchiere Vino Bianco

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto al sedano e limone, preparate circa un litro di brodo vegetale e tenetelo in caldo.

Pulite 2 gambi di sedano lavandolo e togliendo i fili.

Tenete da parte le foglie del sedano.

Fate un trito fine con il sedano e mezza cipolla poi fateli soffriggere con un filo d’olio extravergine di oliva.

Aggiungete al soffritto il riso e fatelo tostare per circa 2 minuti poi versate mezzo bicchiere di vino bianco e fate sfumare.

Tagliate finemente alcune scorzette di limone e mettetele a cuocere nel riso.

Aggiungete l’acqua del brodo poco alla volta fino a completare la cottura del risotto.

Preparate un’emulsione con olio, il succo di mezzo limone,pepe, e le foglioline di sedano tritate finemente.

Al termine della cottura fate mantecare il risotto con questa emulsione.

Se gradite decorate con una fettina sottile di limone e qualche fogliolina di menta o di sedano.

Servite caldo.