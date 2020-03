Il risotto porri e speck è un primo piatto gustoso e rustico, dove la delicatezza e la dolcezza dei porri si sposano perfettamente con il gusto deciso e affumicato dello speck.

I porri sono tipici della stagione invernale e hanno un gusto simile a quello della cipolla, ma sono più dolci e digeribili.

Sono perfetti per la preparazione di moltissimi piatti. Sono ottimi soprattutto nelle minestre o per preparare delle vellutate, ma sono perfetti anche per preparare gustose torte rustiche.

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Riso Vialone nano, Carnaroli o Roma

2 Porri (del peso totale, da puliti, di circa 380 grammi)

140 g Speck

2 litri Brodo vegetale

60 g Burro

8 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 tazzina Vino Bianco

4 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

Sale

Pepe Bianco

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto porri e speck pulite i porri, eliminate la radice, i 2/3 delle foglie verdi e le prime 2-3 foglie esterne.

Lavateli molto bene sotto l’acqua corrente, quindi tagliateli a rondelle.

In una casseruola o una risottiera fate sciogliere 40 grammi di burro e 4 cucchiai di olio.

Aggiungete i porri e fateli stufare per alcuni minuti, mescolando spesso, finché non diventano quasi cremosi.

Tagliate lo speck a listarelle e unitelo ai porri. Fate rosolare per qualche minuto.

Nel frattempo, in un’altra padella, scaldate gli altri 4 cucchiai di olio e tostate il riso per 3 minuti.

Aggiungete quindi il riso ai porri e allo speck e mescolate bene. A fuoco alto sfumate con il vino e fatelo evaporare completamente.

A questo punto aggiungete parte del brodo ben caldo fino a coprire il riso.

Abbassate la fiamma e proseguite la cottura, mescolando di tanto in tanto.

Man mano che il riso si asciuga bagnatelo con il brodo.

Proseguite così fino a portare a cottura il riso. Assaggiate e regolate eventualmente di sale.

Quando il riso sarà al dente spegnete il fuoco e mantecate con i 20 grammi di burro rimasti, il parmigiano e una macinata di pepe.

Fate riposare il risotto per qualche minuto e servitelo.