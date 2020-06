Il risotto radicchio e gorgonzola è un primo piatto ricco e gustoso, dal sapore deciso ed intenso dove i due protagonisti si incontrano armoniosamente, perfetto da portare in tavola per in pranzi in famiglia o in situazioni più formali.

Una ricetta che richiede tempo e costanza, il risotto si sa richiede mille attenzioni, mai dimenticare di mescolarlo e la mantecatura qui acquista un valore in più, non solo burro per questo risotto, ma una generosa dose di buonissimo gorgnzola, perfetto a smorzare il retrogusto amaro del radicchio, se poi voleste un risotto ancora più goloso, provate ad aggiungere anche delle noci tritate

Il gorgonzola è uno dei formaggi erborinati, prodotto in Italia, più amato, originario della provincia di Milano, le zone di produzioni storiche sono le province di Milano, Como, Pavia e Novara, quest’ultima nell’ultimo secolo ne è diventata la principale produttrice, molti non sanno che come produzione, quella del gorgonzola è seconda solo a quella del Grana Padano, icona italiana nel mondo.

Prende il nome dalla omonima cittadina lombarda che gli ha dato i natali, nella quale si celebra ogni anno verso la fine di settembre con una sagra ad hoc, la sagra del gorgonzola appunto.

Non si conosce con precisione il periodo della nascita, alcuni la collocano intorno al 879, anche se sembra non contenesse venature colorate prima dell’XI secolo, si trovano molte più tracce partire del XV secolo nella cittadina di Gorgonzola, la leggenda vuole che un mandriano, arrivato a Gorgonzola, lasciò in un recipiente del latte cagliato; in una sosta successiva, non avendo con sè gli utensili necessari per la lavorazione del latte, aggiunse alla prima cagliata un’altra cagliata, dopo svariati giorni si accorse però di non aver ottenuto il formaggio che aveva in mente ma un formaggio con delle venature verdi, dovute appunto alla mescolanza della cagliata fredda della sera con la cagliata tiepida del mattino.

Nell’Ottocento la produzione di questo formaggio crebbe moltissimo e cominciò ad essere esportato, in altri territori italiani e perfino in Inghilterra.

Nel 1996, il formaggio gorgonzola è stato riconosciuto dalla Comunità Europea e registrato nella lista dei prodotti DOP.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

380 g Riso carnaroli

1 Radicchio rosso

1 Cipolla

1 bicchiere Vino Bianco

1.50 litri Brodo

120 g Gorgonzola

40 g Burro

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del risotto radicchio e gorgonzola affettate la cipolla finemente.

Mondate il radicchio, lavatelo, asciugatelo bene e tagliatelo a listarelle.

Preparate il brodo vegetale. In una casseruola capiente fate stufare dolcemente la cipolla con il burro (20 g) e due cucchiai di brodo vegetale.

Unite il riso, tostatelo ed aggiungeteci il vino. Lasciatelo evaporare.

Aggiungete il radicchio e mescolate spesso aggiungendo un mestolo per volta di brodo vegetale, fino a cottura al dente del risotto.

Togliete dal fuoco la casseruola, unite il burro rimasto ed il gorgonzola a cubetti e mantecate.

Lasciate riposare il risotto coperto per circa 2 minuti. Impiattate, servite subito.