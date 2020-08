Le rose di patate e speck sono un antipasto veloce e semplicissimo da preparare, sfruttano un binomio vincente, speck e patate, tanto in voga nelle regioni appenniniche e che convince chiunque lo provi.

Una ricetta, tanto facile da realizzare quanto buona, queste sfiziose rose sono perfette servite come antipasto o come coreografico contorno, ma allieteranno anche il più tradizionale dei buffet.

Patate condite e avvolte da fette di speck, insaporite con aglio e erbe aromatiche e infine rese croccanti da una spolverata di formaggio grattugiato.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Patate

8 fette Speck

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Sale

1/2 cucchiaino Aglio in polvere

Timo

Rosmarino

4 cucchiai Parmigiano grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle rose di patate e speck, lavate le patate, con una mandolina affettatatele molto sottilmente e conditele con l’olio, il sale, le erbe aromatiche e l’aglio. Amalgamate per insaporire.

Su un piano stendete le fette di speck, due per ogni rosa, accavallandole leggermente, adagiate le fettine di patate e arrotolate. Mettete ogni rosa ottenuta in una teglia per muffin o negli appositi stampini d’alluminio e infornate per 30 minuti.

Trascorso il tempo spolverizzate con il formaggio e infornate per altri 5 minuti. Servite le rose calde