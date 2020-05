Il rosti di patate e zucchine è uno sfizio facile da fare e molto saporito che piacerà di certo a chi ama stuzzicare con piacere i fritti particolari. Si tratta di una ricetta molto facile da fare che vi permetterà di portare a tavola una pietanza simpatica anche se avete poco tempo.

La ricetta dei rosti è di origine svizzera ed è a base di patate, bollite o meno, alle quali molto spesso si possono abbinare altri ortaggi come in questo caso noi abbiamo aggiunto le zucchine. La ricetta originale prevede l’utilizzo del burro sciolto all’interno dell’impasto ma qui abbiamo voluto alleggerirlo in modo che possa essere servito tranquillamente anche magari durante una cenetta estiva, dove si sa le zucchine sono più buone.

Volete sapere come si fanno i rosti di patate e zucchine?

Seguite la nostra ricetta e non avrete problemi, questa poi è solo un punto di partenza, una base, un’idea, perché i rosti sono così tanto versatili che potrete farli con tutto ciò che volete, magari potete aggiungere anche salumi e formaggi che avete da consumare.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 Zucchine

3 Patate

1 Uovo

1 cucchiaio di Farina 00

2 cucchiai Parmigiano

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta dei rosti di patate e zucchine per prima cosa grattugiate le zucchine, dopo averle spuntate e lavate, e mettetele a scolare con un pizzico di sale.

Trascorsi 10 minuti strizzatele e grattugiate anche le patate sbucciate, nello stesso contenitore.

Ora aggiungete le uova, la farina, il parmigiano e due pizzichi di sale e mescolate il tutto.

A questo punto a cucchiaiate, versate il composto in una padella con olio bollente e friggete per 3, 4 minuti per lato.

Man mano che sono pronti mettete i rosti ad asciugare su fogli di carta assorbente.

I vostri rosti di patate e zucchine sono pronti per essere serviti magari con una salsina di accompagnamento come lo tatziki.