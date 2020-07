Il rotolo alla panna e frutta è un dolce fresco e goloso, arricchito con tanta buona frutta, è leggero e delizioso e si presta ad essere fatto in estate come in inverno, in autunno e a primavera, in ogni periodo dell’anno, potete usare la frutta di stagione che la natura ci regala, preparando un dolce sempre diverso, con sapori che sposano con il clima e con l’umore.

La base di questa ricetta è una pasta biscotto soffice e delicata, che si prepara in un attimo e si cuoce ancor più velocemente.

Con qualche piccola accortezza, il rotolo alla panna e frutta sarà bellissimo e non si romperà mentre lo arrotolate.

Seguite i nostri consigli e avrete un dolce degno di una pasticceria, da gustare a merenda oppure dopo cena come dessert.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

5 Uova

100 g Zucchero

1 Limone la buccia

120 g Farina 00

8 g Lievito per dolci

400 ml Panna vegetale già zuccherata

q.b. Frutta fresca

1 cucchiaio Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo alla panna e frutta, preparate la pasta biscotto. Separate i tuorli dagli albumi e metteteli in ciotole separate.

Togliete 2 cucchiai di zucchero dal totale e aggiungetelo agli albumi. Montate a neve ferma e mettete da parte.

Montate i tuorli con il restante zucchero e la buccia grattugiata di un limone, fino ad ottenere un composto spumoso e gonfio.

Unite la farina e il lievito setacciati al composto di tuorli e zucchero e aggiungete anche 2 cucchiaiate di albumi.

Mescolate con una spatola o frusta a mano.

Per ultimo, incorporate delicatamente gli albumi, mescolando con una spatola con movimenti dal basso verso l’alto.

Versate il composto nella placca del forno, rivestita con carta da forno. Livellate bene con il dorso di un cucchiaio oppure con una spatola e cuocete in forno preriscaldato a 170° per 7, massimo 10 minuti.

Sfornate la pasta biscotto quando è ancora chiara ma il dito non affonda nell’impasto.

Tiratela fuori dalla teglia con tutta la carta forno, spolverizzate con il cucchiaio di zucchero e ricopritela bene con della pellicola per alimenti quando è ancora calda.

Questo passaggio serve a mantenere umida la pasta biscotto, per evitare che si rompa quando viene arrotolata.

Montate 200 ml di panna a neve ferma. Tagliate a pezzetti 2/3 della frutta che avete scelto di usare.

Quando la pasta biscotto è fredda, spalmate con la panna e ricoprite questa con la frutta tagliata a pezzetti.

Arrotolate delicatamente, aiutandovi con la carta forno, che staccherete man mano.

Una volta arrotolato, trasferite delicatamente su un piatto da portata, coprite con la pellicola e mettete in frigo a rassodare per un’oretta.

Montate la restante panna e tagliate a fettine la frutta per la decorazione. Spalmate il dolce con la panna.

Ricoprite la superficie con la frutta fresca.

Spolverizzate di zucchero a velo prima di servire.

Note

Per la farcia e la decorazione del Rotolo alla panna con frutta, potete usare pesche, albicocche, prugne, ananas, frutti di bosco oppure qualunque tipo di frutta vi piaccia di più.

Consigliamo di decorare il dolce con la frutta fresca solo prima di servirlo. In questo modo la frutta avrà un aspetto bello e fresco.

Al posto della buccia grattugiata di limone, potete usare 1 cucchiaino di estratto di vaniglia.