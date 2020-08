Il rotolo alle nocciole è un dolce semplice ma d’effetto, una versione golosa perfetta sia che dobbiate festeggiare un compleanno, fare una merenda o portare a tavola un dolce per il fine pasto.

Alla base di questa ricetta, la pasta biscotto nella variante al cacao, che è si fa in pochissimi minuti e soprattutto con pochissimi ingredienti che di certo avete in dispensa, noi abbiamo utilizzato della vaniglia, un gusto amato dai bambini, nel caso invece fosse solo per adulti, sappiate che il rum è perfetto in questo mix, gli conferisce un profumo e un sapore unico e inconfondibile.

La crema all’interno poi è golosissima, anche perché davanti alla panna, mascarpone e crema alle nocciole spalmabile, si può forse resistere?

La pasta biscotto o biscuit è una base morbida, spugnosa, molto simile al Pan di Spagna, ma a differenza di questo viene stesa ad uno spessore di circa 2 cm, cotta poi pochi minuti ad alta temperatura, questo le permette di restare morbida ma allo stesso tempo elastica, in modo da poter essere utilizzata per rotolo farciti, senza il timore che si possa rompere.

Viene utilizzata moltissimo in pasticceria e non solo come base per rotoli dolci, ma anche per tutta la pasticceria mignon, per le torte moderne, dove si ricerca una base morbida ma meno alta del Pan di Spangna, viene utilizzata anche in dolci della tradizione, come lo zuccotto, la sua elasticità infatti la rende perfetta per foderare alla perfezione stampi sferici e accogliere poi le farce più disparate.

Gli ingredienti base del biscuit sono albumi e tuorli, montati però separatamente insieme allo zucchero, a differenza del Pan di spagna in cui la montata di uova viene fatta tutta insieme, a questi poi si incorpora la farina ed eventuali amidi, una base semplice e personalizzabile, con cacao, come nel nostro caso, ma anche frutta secca in polvere o in granella.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

3 Uova

100 g Farina 00

20 g Cacao

100 g Zucchero

20 g Nocciole in granella

100 g crema di nocciole

200 ml Panna Fresca

100 g Mascarpone

2 cucchiaini Lievito per dolci

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo alle nocciole, frullate con fruste elettriche le uova con lo zucchero in una ciotola dai bordi alti. Aggiungete un cucchiaino di estratto di vaniglia.

Una volta che il composto sarà chiaro e spumoso aggiungete la farina il cacao e i due cucchiaini di lievito per dolci.

Mescolate ancora fino a ottenere un impasto liscio.

A questo punto stendetelo su una leccarda ricoperta con carta forno e livellate con un cucchiaio. Infornate a 180 gradi per 12 minuti in modalità ventilato.

Trascorso questo tempo sfornate e stando attenti a non bruciarvi arrotolate velocemente, quindi lasciate raffreddare.

Nel frattempo potete dedicarvi alla crema. Montate la panna che deve essere fredda di frigo e quando è ben ferma aggiungete il mascarpone, le nocciole e la crema spalmabile.

Mescolate con un cucchiaio dal basso verso l’alto per non smontare il tutto, quindi riprendete il rotolo freddo e spalmatela in ogni sua parte.

Riarrotolate la pasta biscotto e decorate con ciuffetti ci crema e altre noccioline.

Prima di servire il rotolo alle nocciole mettetelo in frigorifero a riposare per almeno 30 minuti.