Il rotolo al cioccolato panna e fragole è un dolce molto gustoso, farcito con panna e fragole, fresco e goloso è perfetto come dolce a fine pasto o per una merenda.

Può essere farcito con la frutta più diversa, il che rende questa ricetta versatile in ogni stagione.

La prima testimonianza di un rotolo dolce risalgono al 1850 in America, in un articolo del Northern Farmer, la ricetta parlava di un dolce che andava sfornato, farcito con gelatina e poi arrotolato e avvolto in un panno umido, esattamente come si usa fare ancora oggi con i dolci di questo tipo, a causa della sua farcia inizialmente veniva chiamato Jelly-cake, o Jelly-roll, nome che ancora viene utilizzato in alcune parti degli stati Uniti.

Sempre negli stessi anni in America si faceva largo anche un dolce chiamato Swiss roll, inglese, diffuso nel Michigan alla fine del 1870.

Un libro pubblicato verso la fine 1890, l’American Pastry Cook, parlava del jelly-roll e delle sue varianti, lo swiss roll, il venice roll e il paris roll, lasciando intendere che si trattasse comunque sempre di un dolce arrotolato, dalle farcie più diverse.

Anche in Italia, in Sicilia agli inizi del 1900 nacque la tradizione di un dolce arrotolato, chiamato semplicemente rollò, farcito di ricotta, come tradizione sicula impone, arricchito con pasta reale e una base di pan di Spagna.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

4 Uova grandi

130 g Zucchero Semolato

90 g Farina 00

25 g Cacao amaro

2 cucchiaini Lievito

400 g Panna Fresca da montare

50 g Zucchero A Velo setacciato

200 g Fragole

6 Fragole per decorare

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo cioccolato panna e fragole, dividete albumi dai tuorli.

Montate prima le chiare a neve con qualche goccia di limone, quindi mettetele in una ciotola in frigorifero.

Montate i tuorli con lo zucchero, unite quindi la farina, il lievito, il cacao amaro e mescolate, il composto sarà piuttosto consistente.

Unite quindi le chiare montate a neve delicatamente.

Versate il composto in una teglia rettangolare rivestita di carta forno.

Livellate bene ed infornate a 180° per 8-10 minuti al massimo.

Appena tolto dal forno rovesciate l’impasto su un canovaccio umido, rimuovete la carta forno ed arrotolatelo delicatamente, lasciandolo freddare avvolto nel canovaccio.

Nel frattempo pulite le fragole e tagliatele a pezzettini.

Montate la panna ed addolcitela con lo zucchero a velo.

Quando il rotolo si sarà freddato srotolatelo con attenzione, farcite con la panna (lasciandone qualche cucchiaio da parte per la decorazione) e le fragole ed arrotolate nuovamente.

Trasferite su un vassoio, decorate con ciuffetti di panna, fragole e zucchero a velo.