Il rotolo di frittata alle zucchine è una soffice frittata cotta al forno, che si presta ad essere farcita con tanti ingredienti, noi l’abbiamo provata con la ricotta e delle croccanti verdure, perfetto da servire come antipasto freddo in un buffet.

Una ricetta semplice, fatta di pochi ingredienti, da personalizzare come volete, procuratevi delle uova freschissime e delle verdure di stagione, se preferite potete anche sostituire la ricotta con un formaggio morbido spalmabile.

Il rotolo di frittata è un antipasto perfetto per questa stagione, da preparare in anticipo è una preparazione pratica che si presta bene anche a tavoli di un buffet, magari con farciture diverse.

L’origine della frittata si perde, come è ovvio, nella notte dei tempi, fino a metà degli anni ’50 però, all’estero, veniva confusa con l’omelette francese, che non viene girata in cottura, come la nostrana frittata e viene servita piegata in due ed eventualmente farcita con altri ingredienti.

La frittata si presta ad essere farcita prima della cottura, con ortaggi, salumi o formaggi, all’impasto base di uova sbattute vengono aggiunti gli ingredienti, crudi o cotti, o, come in questo caso, si farcisce una volta cotta.

Questo piatto è diventato ormai radicato nella tradizione italiana, ogni regione ha la sua personalissima versione, in Piemonte c’è quella rognosa, con erbe aromatiche e salame cotto sbriciolato, in Toscana c’è la frittata con gli zoccoli, con cubetti di pancetta, nella cucina napoletana invece si trova la frittata di maccheroni, in cui alle uova si aggiunge la pasta avanzata del giorno prima e potremmo continuare all’infinito.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

Per il rotolo

4 uova

500 g Zucchine

20 g di Parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Per il ripieno

2 Carote

1 manciata Fagiolino

200 g Ricotta

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo di frittata alle zucchine, lavate e mondate le zucchine, tagliatele a julienne con una grattugia dai fori larghi.

In una ciotola sbattete le uova insieme al parmigiano. Regolate di sale e di pepe.

Unite le zucchine alle uova sbattute e mescolate.

Versate il composto in una teglia foderata con della carta da forno e cuocete in forno a 180°C per circa 20 minuti

Arrotolate su se stessa la frittata e fatela raffreddare così.

Nel frattempo pulite e tagliate a dadini le carote e i fagiolini e spadellateli in padella con un cucchiaio di olio per una decina di minuti.

Fate raffreddare le verdure e poi mescolatele insieme alla ricotta.

Srotolate la frittata di zucchine e spalmate la superficie con la crema di ricotta e verdure.

Arrotolate il rotolo di zucchine e avvolgetelo con della pellicola trasparente.

Conservate in frigo almeno un’ora prima di servirlo.