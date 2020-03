Il rotolo di frittata farcito con prosciutto e formaggio è un secondo piatto veloce e sfizioso per portare in tavola una frittata in modo diverso.

Una ricetta completa questa, se decideste di accompagnarla con una bella insalata fresca, potreste decidere anche di farla in formato monoporzione, in quel caso, prima dell’ultimo passaggio in forno non vi resterà altro da fare che tagliare il rotolo a fette e metterle in degli stampi da muffin e poi di nuovo in forno, per far sciogliere la mozzarella.

Ottimo caldo, perfetto anche leggermente tiepido, si può farcire come più vi piace, in questa versione abbiamo optato per un grande classico, prosciutto e formaggio, ma potreste sostituire con spinaci e mozzarella o qualsiasi cosa preferite, evitate solo ripieni troppo acquosi o che i ncottura renderebbero meno, come ad esempio pomodori freschi.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

4 Uova

350 g Patate lesse

50 g Parmigiano

100 g Prosciutto Cotto

100 g Mozzarella o robiola

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del rotolo di frittata farcito con prosciutto e formaggio, in una ciotola mescolate le uova, il sale, il pepe, ed il parmigiano, amalgamate brevemente poi aggiungete le patate lesse e schiacciate, mescolate e trasferite il composto ottenuto in una teglia rivestita con carta forno.

Cuocete, in forno già caldo a 180 °C, 20 minuti, sfornate e lasciate intiepidire.

Farcite la frittata facendo prima uno strato di prosciutto cotto e poi con fettine di mozzarella, arrotolate la frittata su se stessa, dal lato lungo, e lasciatela riposare in frigorifero 20 minuti.

Riprendete il rotolo e rimettetelo in forno, a 180 °C per 10 minuti, sfornate e servite.