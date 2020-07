I rustici ai wurstel, in generale sono dei piccoli bocconcini di pasta sfoglia che si adattano a qualsiasi gusto : si possono creare di ogni forma e gusto, inserendo nella pasta sfoglia quello che più vi piace.

Per preparare questa ricetta e creare dei rustici velocissimi e che piacciono a tutti avete bisogno di soli due ingredienti : la pasta sfoglia per l’appunto e i würstel, se poi non vi piacciono i wurstel potete sostituirli con del prosciutto cotto o del lerdammer, usando la stessa tecnica.

I rustici con una base di pasta sfoglia devono la loro origine al Rustico del Salento, due dischi di pasta sfoglia farciti con mozzarella, besciamella, pomodoro e spezie, si pensa nasca dagli ambienti più aristocratici, vista anche la difficoltà nel reperire alcuni ingredienti che lo compongono come la pasta sfoglia e la besciamella che erano molto costose, va mangiato quando è ancora caldo per evitare che la mozzarella, tornando a temperatura ambiente, si rapprenda, viene consumato come spuntino di metà mattina o come street food serale, da mangiare rigorosamente mentre si cammina.

Da questo rustico salentino le varianti che sono nate sono infinite e questa nostra versione è senza dubbio una delle più semplici, due soli ingredienti, un’ottima pasta sfoglia e una farcia golosa, l’unica dictat, come tradizione salentina insegna, è mangiarli appena sfornati, così da apprezzare la sfoglia croccante e il ripieno perfetto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

250 g Pasta Sfoglia

8 Wurstel piccoli

Preparazione

Per preparare la ricetta dei rustici ai wurstel, stendete la pasta sfoglia molto sottile, ricavatene quindi delle strisce verticali.

Dividete il wurstel a metà per il senso della lunghezza.

Arrotolate la striscia su tutta la lunghezza del wurstel sovrapponendola leggermente.

Tagliate il salsicciotto ottenuto in 4 parti.

Disponete i rustici su di una teglia ricoperta di carta forno e fate cuocere in forno a 180° per 10 minuti.