Il salmone al vapore, è un secondo piatto appetitoso e ricco di gusto, nonostante la cottura leggera e l’assenza di condimenti eccessivamente carichi che rischierebbero di coprire il gusto del pesce.

Una ricetta facile, veloce e profumatissima per preparare il salmone al vapore con lemongrass, timo e una salsa con panna acida e zest d’arancia, se preferite potete usare l’aneto o il finocchietto al posto del timo.

Il salmone è ricco di nutrienti e si abbina perfettamente ad agrumi e salse acidule che ne bilanciano la parte grassa, potete sbizzarrirvi variando con yogurt greco, pompelmo, lime, arancia in cottura o azzardando dei frutti rossi.

Noi abbiamo voluto accompagnare il salmone con un classico purè di patate profumato al timo, ma grazie alla presenza della salsa con panna acida potreste anche pensare di servirlo con delle patate al cartoccio.

I salmoni nascono in acqua dolce, in acque fredde, restano nascosti nella ghiaia, dove sono state deposte le uova e si nutrono grazie ad una tasca, posta sotto la pancia, che serve proprio al pesce per crescere protetto nei primissimi giorni di vita, restano nei fiumi fino ai 2 anni di età circa, quando sono pronti per avventurarsi verso il Mar Baltico o perfino verso la Norvegia.

Per discendere il fiume i salmoni si muovono al contrario, con la coda in avanti e il muso verso la ghiaia d’origine, seguendo la corrente, solo una volta arrivati al mare cambiano direzione puntando il naso verso l’Oceano Atlantico, dove si nutrono di piccoli crostacei, arrivando a pesare fino a 25 kg, torneranno verso i fiumi solo quando saranno adulti e pronti per la riproduzione, una volta deposte le uova poi ogni coppia di salmoni resterà a vigilare e a proteggere le uova finché moriranno per sfinimento.

Le carni del salmone sono ricche di omega-3 marini, considerate soltanto che una porzione da 150 grammi di salmone contiene circa 2 grammi di omega-3 marini, l’apporto necessario ad una persona per un’intera settimana, in più sono povere di grassi saturi, e contengono moltissime vitamine A, D, B12, fondamentali per lo sviluppo dei bambini e per rinforzare il sistema nervoso e visivo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

500 g Salmone fresco

1 stelo Lemongrass

3 rametti Timo

200 g Panna acida

1 Arancia zest

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta del salmone al vapore, tagliate in due fette spesse il salmone e pulitelo delicatamente (oppure lasciatelo intero se avete solo un filetto di pari peso). Affettate il lemongrass e mettete sul fuoco l’acqua nella pentola adatta alla cottura a vapore (oppure preparate la vaporiera con un cestello).

Disponete le fette di salmone nel cestello, distribuitevi sopra il lemongrass, qualche macinata di pepe e due rametti di timo. Coprite e cuocete per 10/15 minuti (in base allo spessore).

Nel frattempo mischiate la panna acida con sale, pepe, il zest dell’arancia e qualche foglia di timo e appena il salmone è pronto accompagnatelo con la salsa.