Il salmone in crosta di pistacchi e mandorle, è un secondo piatto leggero, gustoso e nutriente, si prestano bene anche ad occasioni più importanti, il loro colore verde brillante spiccherà nei piatti.

Questa è la ricetta giusta quando si ha poco tempo ma si ha voglia di un piatto coi fiocchi, questi deliziosi filetti di salmone cotti al forno sono veloci da preparare, leggeri e con l’elemento croccante che tanto ci piace.

Serviteli con il vostro contorno preferito ed erbe aromatiche fresche, saranno irresistibili!

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

300 g Salmone 2 tranci di filetto da 150 g l’uno

30 g Pistacchi tagliati grossolanamente

20 g Mandorle tritate

15 g Pangrattato

20 g Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del salmone in crosta di pistacchi e mandorle, mettete in una ciotola i pistacchi, le mandorle, il pangrattato e una presa di sale. Aggiungete l’olio e mescolate fino ad ottenere un composto denso e compatto. Ungete una pirofila con un filo di olio di oliva e adagiate al suo interno i filetti di salmone.

Distribuite il composto per la crosta sulla superficie di entrambi i filetti.

Cuocete in forno preriscaldato a 200°C per circa 15 minuti.