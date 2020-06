La sbriciolata alla marmellata è un dolce semplice, da accompagnare con una buona tazza di latte, se la volete mangiare a colazione o un buon succo di arancia, una croccante frolla sbriciolata farcita con dell’ottima marmellata.

Una ricetta semplice, che non richiede grosse lavorazioni e che potreste preparare anche con l’aiuto dei bambini, che si divertiranno a sbriciolare la pasta frolla sopra alla confettura.

La colazione è un momento importante della giornata e non andrebbe mai saltato; dopo 8 ore di digiuno il nostro organismo si trova senza le energie necessarie per affrontare la giornata e quindi dobbiamo fornigli la giusta” benzina”.

Una colazione giusta migliora le prestazioni dell’organismo soprattutto per i più piccoli che avendo meno riserve di energie hanno bisogno di mangiare più frequentemente, proprio per questa ragione i bambini non dovrebbero mai saltare questo pasto, anzi, dovrebbero farne almeno 5 pasti al giorno.

Quali prodotti però consumare a colazione? Avremo bisogno di giuste quantità di proteine, grassi, vitamine, minerali, fibre e zuccheri. Quindi, insieme ad una buona tazza di latte, orzo ( tè o caffè per i più grandi) dovremmo mangiare prodotti ricchi di zuccheri semplici e complessi. Quelli semplici ci servono per dare immediatamente energia al nostro organismo, quelli complessi ( che si trovano principalmente negli amidi) ci sosterranno invece durante l’arco della giornata.

E’ buona norma allora consumare nel primo pasto della giornata biscotti, fette biscottate, marmellate, miele, brioche, ecco quindi che questo semplice dolce è perfetto per la colazione ( o la merenda).

Con le dosi della ricetta potete preparare una crostata tonda del diametro di 20-22 cm oppure ( come vedete nelle foto) una crostata rettangolare (stampo 35cm x 10cm) e poi un paio di mini sbriciolate.

Se in casa non avete l’estratto di vaniglia potete sostituirlo con i semi di mezza bacca di vaniglia.

Per quanto riguarda la cottura del dolce, nella ricetta abbiamo stimato di 40 minuti circa, ma molto dipenderà dalla scelta dello stampo che userete e dal vostro forno, se preparate una sola crostata allora il tempo necessario sarà sicuramente superiore alla mezz’ora, se invece preferite preparare degli stampi più piccoli o anche delle mini porzione tenete presente che il tempo di cottura diminuirà sicuramente.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Farina tipo 00

100 g Burro

150 g Zucchero Semolato

3 Uova

1 pizzico Sale

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

2 cucchiaini Lievito Per Dolci

300 g Confettura Fragola o marmellata a piacere

Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della sbriciolata alla marmellata preparate la base della sbriciolata sabbiando il composto.

Inserite tutti gli ingredienti, escluse le uova, nella ciotola della planetaria. Fate andare a velocità media fino a quando non noterete il composto trasformato in una specie di farina sabbiosa.

Aggiungete a questo punto le uova e i tuorli e continuate ad impastare.

Aiutandovi con le mani formate delle briciole più grandi dall’impasto ottenuto e ricoprite uno stampo da crostata ( precedentemente imburrato ed infarinato) schiacciando leggermente sul fondo.

Farcite con la marmellata o confettura e ricoprite con le briciole restanti.

Cuocete in forno ( già caldo) a 180° per circa 40- 45 minuti o fin quando la superficie non risulterà leggermente dorata.

Sfornate, fate raffreddare e servitela spolverando dello zucchero a velo sulla superficie.