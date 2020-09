Le scaloppine di maiale all’uva sono un secondo piatto velocissimo da fare e con pochi ingredienti, per prepararlo bastano veramente una manciata di minuti.

Nel periodo della vendemmia ogni ricetta è quella giusta per portare l’uva in tavola, la carne di maiale si sposa perfettamente con il sapore dolce dell’uva, entrambi sono sapori che richiamano la vita in campagna e le abitudini contadine, un piatto dai sapori contrastanti, il dolce ed il salato uniti nelle giuste dosi capaci di rendere ogni piatto gustoso al palato e sfizioso.

L’uva migliore per questa ricetta è la canina oppure l’uva fragola, due tipologie molto dolci e succose, in ogni caso vanno bene tutte le varietà, purché siano a chicco piccolo.

Le scaloppine sono un piatto tipico del nord d’Italia, il nome deriva dal francese “escalope” che non significa altro che fetta di carne.

La carne più indicata per prepararle è quella di bovino, più magra, anche se ormai vengono utilizzate anche le parti più magre del maiale, da insaporire con altri ingredienti, il più classico degli abbinamenti è quello con i funghi, prima di preparare le scaloppine la carne deve essere battuta, per sfibrarle e ammorbidirle, successivamente va praticata un’incisione sui lati, che serve ad evitare che in cottura la carne si arricci e non riesca ad avere una cottura uniforme, il passaggio finale prevede un’infarinata e poi la cottura nel burro, come tradizione nordica vuole, o nell’olio e sfumata poi con del vino, non è insolito trovare la farina di mais in sostituzione della classica, questo è un piccolo trucco per far in odo che la salsa che deriverà dalla cottura sia più liscia e cremosa.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

3 fettine di Maiale Lombo

100 g Farina 00

120 g Vino Bianco

q.b. Sale

½ Cipolla piccola

150 g Uva Nera

Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio di succo Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta delle scaloppine di maiale all’uva, salate le fettine da entrambi i lati. Panate le fettine nella farina.

Sul fornello, in una pentola abbastanza larga mettete abbondante olio e la cipolla tritata finemente a stufare.

Mettete le fettine in padella e scottatele 2 minuti da entrambi i lati, aggiungete un cucchiaino colmo di farina perchè darà cremosità al sughetto.

Aggiungete il succo di limone ed il vino, possibilmente a temperatura ambiente e fate evaporare l’alcool.

Aggiungete l’uva ben lavata e fate andare a fuoco basso coperto per 2 minuti.

Togliete le fettine perchè hanno una cottura molto veloce e schiacciate gli acini dell’uva per far fuoriuscire il liquido all’interno.

Fate cuocere il sughetto per 5 minuti, se serve aggiungendo poca acqua fino a quando si restringe formando una leggera cremina.

Rimettete le fettine in padella e copritele con il sughetto.